Candidatura será à prova de fogo

09/01/20 - 00:21:41

Diógenes Brayner – [email protected]

O Partido dos Trabalhadores vai decidir hoje, em reunião que se realiza na sede da legenda, que terá candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. O pré-candidato está praticamente anunciado: Márcio Macedo. Atual vice-presidente nacional do PT, ex-deputado federal e diretamente vinculado ao ex-presidente Lula, Márcio já chegou a admitir que a sigla não pode ficar acuada nas eleições municipais e tem que retomar o seu protagonismo político.

A cúpula petista aprova, as bases também, mesmo que internamente existam posições contrárias que evitam se revelar. Politicamente o PT precisa retornar às ruas, apesar do momento não ser propício, por previsão de consequências graves, em caso de não conseguir o êxito esperado nas urnas. A situação impõe vitória, para que não haja má repercussão no pleito estadual de 2022, quando o PT pretende chegar ao Governo e já tem nomes como o de Rogério Carvalho, que se revela como senador.

O bloco que o PT integra levanta receio quanto à precipitação de uma candidatura à Prefeitura e, naturalmente, um afastamento do grupo. Tem quem classifique a decisão como “um tiro no pé”, já que pode abrir uma polarização entre a direita bolsonarista e o lulismo declarado, cujos adjetivos provavelmente proferidos podem chegar a níveis intoleráveis. Sabe-se bem o que a esquerda acha do presidente Bolsonaro e como a direita classifica o ex-presidente Lula.

Mesmo com a decisão de candidatura própria pelo PT, na reunião de hoje, nada deve acontecer em termos de composição. Haverá um esfriamento natural, mas todos vão se segurar. Afinal, há tempo suficiente para conversas diversas até o registro definitivo das candidaturas, que começa em julho e vai até agosto. Quer dizer: até lá há possibilidade de algum novo entendimento, dentro de todas as condições avaliadas, de manutenção ou não de um nome para a disputa. O PT está extremamente animado para levar adiante o projeto de eleger Márcio Macedo, embora as perspectivas não ofereçam motivos para otimismo exagerado.

Tem quem preveja atos inesperados. Partidos que podem entrar na aliança para dá sustentação à reeleição de Edvaldo Nogueira, não o farão “pelos lindos olhos azuis” do candidato e daqueles que o apoiam. Querem participar da administração e vão buscar seus espaços. Nenhum deles pensa diferente, principalmente em caso do PT segurar posições importantes no Estado ou município e eles entrarem apenas com sacrifícios e votos. Sabe-se que formação de aliança política não funciona assim.

Além disso, em caso de um segundo turno, dificilmente haverá conciliação e retorno do que fora perdido. As candidaturas próprias são feitas por adversários e, quando acontece através de uma cisão, jamais o clima entre os integrantes de cada grupo voltará a ser minimamente agradável. Alguns partidos que terão candidatos a prefeito comemoram a decisão petista, mas sem pensar em composição. Um deles até oferece a vice, mas não abre mão de ser cabeça de chapa e já projeta como será a campanha.

O PT está consciente de que faz o que o povo deseja, mesmo que a perspectiva de sucesso ainda não seja contagiante. Sabe que terá muito obstáculo à frente e mesmo que contem com Lula na campanha, sente que Moro pode vir apoiar o adversário, o que torna a disputa uma prova de fogo…

PT vai se reunir hoje

O presidente do Diretório Municipal do PT em Aracaju, Jefferson Lima, confirmou a antecipação para hoje da reunião do partido, que tratará sobre a candidatura própria a prefeito de Aracaju.

*** Jefferson expõe foto do provável pré-candidato a prefeito, Márcio Macedo, entre o presidente regional, deputado João Daniel, e do senador Rogério Carvalho.

*** Sobre a foto a frase: “PT forte e unido em 2020!! #É13”

Conversa com Daniel

O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) teve conversa com o presidente regional do PT, deputado João Daniel, e solicitou uma reunião com os Diretórios Municipal e Regional do partido.

*** Tratariam sobre reunião que acontece hoje, em que o PT deve lançar candidatura própria. Até o término da coluna não havia informação do encontro.

Deixar o partido

Circulou, ontem, nos bastidores: quem do PT quiser permanecer com cargo na Prefeitura, depois de ser anunciada candidatura própria, deve deixar o partido.

*** A decisão seria proposta pelo Diretório Municipal do PT, para evitar comentários futuros.

Belivaldo e Edvaldo

Governador Belivaldo Chagas recebeu ontem, em Palácio, o prefeito Edvaldo Nogueira. A conversa foi sobre a Deso e a construção da primeira fase da Orla Sul.

*** Falaram pouco sobre eleições, assim mesmo de forma discreta. Sabe-se que Belivaldo reforçou a parceria administrativa e política com Edvaldo.

Jackson não sobe

Começa a reação: Jackson Barreto (MDB) diz, em entrevista, que não sobe em palanque onde estiver “esse conluio de corruptos”.

*** Referiu-se à possibilidade de o PSC apoiar Edvaldo Nogueira. Lembrou que a sigla deu apoio ao Governo Michel Temer.

Por isso não!

Já houve reação de membros do PSC em Sergipe: “quem mais apoiou e integrou o Governo Temer foi o MDB”.

*** Citou um nome que considerou importante para a legenda: senador Romero Jucá, que à época era o presidente nacional do MDB, cujo partido dava sustentação a Michel Temer.

Não deve recusar

Um vereador aliado ao prefeito Edvaldo Nogueira disse ontem que “nenhum candidato, por melhor posição em que esteja, deve recusar apoio. Seria burrice”!

*** E acrescentou: “no Governo Temer o MDB e o PSC não eram diferentes e estiveram no mesmo projeto e nos mesmos salões”.

Todo o direito

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admite que o PT tenha todo direito de lançar candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

*** Mas acha que “o melhor para o agrupamento é apoiarmos Edvaldo e mantermos a aliança que vem dando certo há muito tempo”.

Sobre PSC

Fábio Mitidieri diz que respeita o que o prefeito Edvaldo Nogueira decidir em relação ao apoio do PSC, “mas nunca escondi minhas restrições”.

*** – Tenho muitos amigos lá [no PSC], mas politicamente falando, somos muito diferentes. De toda forma, não sou candidato a prefeito. Meu candidato é Edvaldo, independe disso.

Muito bem, obrigado

Mitidieri diz que o seu partido (PSD) vai “muito bem, obrigado”, acrescenta que organiza os diretórios nos municípios “e queremos lançar entre 40 e 50 candidatos a prefeito e vice”.

*** – Além de centenas de candidatos a vereador, disse.

O que é certo

Todas as conversas entre membros do PSC com Edvaldo Nogueira já foram concluídas e o apoio está praticamente fechado para ser anunciado em fevereiro.

*** Poderia ter sido antes, mas a oficialização desse apoio terá presença de político importante a nível nacional.

*** É aguardar para conferir…

Eduardo em Itabaiana

Em entrevista ontem ao radialista Edivanildo Santana, na Princesa da Serra, em Itabaiana, o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) confirmou que colocou seu nome à disposição do grupo liderado pelo prefeito Valmir de Francisquinho.

*** Eduardo pretende disputar a Prefeitura daquele município.

Em São Cristóvão

As eleições municipais em São Cristóvão começam a tomar rumo diferente com uma provável polarização entre o prefeito Marcos Santana (MDB) e o ex-prefeito Armando Batalha, que pode se filiar ao DEM.

*** Armando está visitando todos os povoados e a aceitação é grande, especialmente pela postura pouco popular de Marcos.

Transfere título

O ex-senador Valadares (PSB) vai transferir o seu título eleitoral de Aracaju para Simão Dias. Já começa a conversar com aliados no município e vai ouvir a direção do partido sobre a transferência.

*** Com o gesto, Valadares acena para uma candidatura a prefeito

Preparar pulo

Atenção políticos que vão trocar de partido, preparem para o pulo da “janela” que se abre dia 04 de março, para quem pretende disputar mandato por outra legenda.

*** A “janela” se fecha dia 04 de abril e, a partir daí, não dá mais para ninguém se arrepender de ter dado um pulo errado.

Para sair do armário

O Estadão expôs um twitter de Thaila Ayala, que mostra papel higiênico com imagem de Donald Trump. Guile Reaça retwitou: “O fetiche pelo Trump é tão grande que deseja ter ele esfregando no cool e na perseguida”.

*** Em Sergipe, o juiz Aldo Mello também tirou uma ‘chinfra’ e postou: “Mas não são apenas as mulheres não. Pelo o que vejo e meio (sic) por aqui, tem muito marmanjo apaixonado por Bolsonaro, seus filhos e Trump. É cada postagem! Kkkkkkkk estão doidas para sair do armário”.

Um bom bate papo

Decisão hoje – Hoje será um dia de movimentação política, com a reunião do PT para decidir sobre a candidatura própria a prefeito de Aracaju.

Será Márcio – Está praticamente decidido que o PT aprovará candidatura única e o nome já posto será o do ex-deputado federal Márcio Macedo.

Sem surpresa – Aliás, desde o ano passado que Márcio vem falando em colocar seu nome à disposição do partido para disputar a Prefeitura. Não haverá surpresa.

Velha rixa – A recusa de uma aliança com o PSC, segundo políticos de todos os lados, é uma antiga rixa entre Jackson Barreto com André Moura.

Sobre recursos – Fato lembrado por vereadores aliados a Edvaldo Nogueira é o de que André Moura conseguiu muito recurso para a Prefeitura de Aracaju quando deputado federal.

Fica difícil – Pesquisa feita pelo SPC e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que somente 11% dos brasileiros terão renda suficiente para bancar despesas dos primeiros meses de 2020.

Limpar o nome – Muita gente que negociou dívidas para fazer novas compras para o Natal, farão o mesmo no final deste ano para novamente limpar o nome.

Defensor radical – Henri Clay disse ao colunista Max Augusto que é radical defensor da democracia participativa. Henri é pré-candidato a prefeito de Aracaju.

Sem Alarde – O ex-senador Almeida Lima, pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde, começa a mobilizar sua pré-campanha sem muito alarde.