Célio França troca murros com Milton Dantas na sede da FSF e é preso em flagrante

09/01/20 - 13:12:20

Uma confusão que teria começado após uma discussão entre dois ex-presidentes do Confiança, terminou na delegacia e em prisão e com um preso

O fato foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (09) e as informações são de que Célio França teria ido até a sede da Federação Sergipana de Futebol (FSF) onde começou uma discussão com Milton Dantas, atual presidente da FSF, e que terminou em troca de murros.

Houve uma pequena confusão e as pessoas que estavam no local tentaram acalmar os ânimos que estavam acirrados, porém, acionaram uma equipe da polícia militar que chegou rápido ao local.

Na Federação, após as explicações, Célio França acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Plantonista.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Munir Darrage