COMANDO DA PM EMITE NOTA SOBRE OCORRIDO NO PARQUE DOS FARÓIS EM SOCORRO

09/01/20 - 07:11:21

O Comando Geral da Polícia Militar, emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (08) para esclarecer sobre o ocorrido em Socorro, onde houve troca de tiros entre policiais e suspeitos de tráfico.

Durante a ação, uma mulher que estava em outro veículo também foi atingida por um disparo de arma de fogo e levada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

De acordo com a assessoria da PM, a suspeita da passageira é que o tiro que a atingiu tenha sido disparado pelo suspeito, porém só a perícia balística pode confirmar a informação.

Veja o que diz a nota

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe vem por meio desta esclarecer que tomou conhecimento do fato acorrido na tarde dessa quarta-feira, dia 8, por volta das 15 horas, no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, em que homens que estavam transportando drogas em veículos reagiram a abordagem policial, sendo que um deles foi atingindo na troca de tiros e veio a óbito no hospital após ser socorrido, como também que a passageira de um táxi ficou ferida na mesma ocorrência. As ações que se referem a estes fatos foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil e serão apuradas conforme a lei.

O Comando informa que restou apurado inicialmente que, conforme dito acima, os policiais perseguiam homens que transportavam drogas, sendo que houve reação a tiros por parte dos meliantes e um deles foi atingido, sendo identificado como possuidor de vários antecedentes criminais. Quanto ao tiro que atingiu o táxi, deveremos aguardar a perícia técnica, visto que o referido veículo foi atingido de frente e que a Polícia Militar vinha em perseguição aos meliantes e não atira a esmo, exatamente para garantir a incolumidade e a segurança alheia.

Todas as medidas de socorro foram tomadas imediatamente, sendo os feridos encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Qualquer juízo de valor neste momento é precipitado e especulativo, por isso vamos aguardar as apurações, pois é nosso interesse esclarecer os fatos.

Até que se prove ou se tenha evidências que comprovem excesso na ação policial, o Comando confia na ação dos Policiais Militares, que diariamente saem às ruas para defender a sociedade sergipana. Estamos do lado do bem e da justiça.

A PMSE reafirma o compromisso em apoiar todas as ações legais dos Policiais Militares de Sergipe e que a Corporação não tem histórico de execução ou violação aos direitos humanos, reafirmando o compromisso com a Segurança da Sociedade