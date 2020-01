CORPO DE BOMBEIROS REALIZARAM MAIS DE 7 MIL ATENDIMENTOS EM 2019

09/01/20 - 15:57:52

Foram registradas 1573 ocorrências de incêndio, sendo 681 urbanos (edificações, veículos, etc) e 892 em vegetação, recorrentes nos períodos mais quentes do ano

O balanço anual do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) revelou que foram realizados 7127 atendimentos em todo o Estado no ano de 2019. Além de ocorrências de incêndio, os bombeiros atuaram em acidentes automobilísticos, afogamentos, busca e salvamento de pessoas e animais, tentativas de suicídio, retirada de anel, atendimento pré-hospitalar, entre outros.

Os dados são do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), para onde os cidadãos ligam solicitando o atendimento do Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Foram registradas 1573 ocorrências de incêndio, sendo 681 urbanos (edificações, veículos, etc) e 892 em vegetação, recorrentes nos períodos mais quentes do ano.

As ocorrências de busca e salvamento foram as de maior número, com 3720 atendimentos, destacando-se entre elas controle de insetos (2257), contenção de paciente psicossocial (471), salvamento de animal (402), retirada de anel (151) e risco de queda/corte de árvore (150).

Além disso, foram atendidas solicitações para afogamentos (216), acidentes automobilísticos (299) e atendimentos pré-hospitalares (169). A cada ano o número de atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros vem crescendo. Em 2017 foram 5932, passando para 6863 em 2018 e 7127 em 2019.

Fonte: CBM/SE