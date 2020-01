Cuidados com a saúde das crianças durante as férias devem ser redobrados

09/01/20 - 17:03:15

Férias escolares é o período no ano mais esperados pela garotada, mas também é o momento de grande preocupação dos pais em relação aos acidentes domésticos, com os quais muitas vezes os pequenos acabam se envolvendo. Quedas, afogamentos, queimaduras, intoxicação, entre outros acidentes chegam ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) durante esses períodos. Porém, além de orientar as crianças, é preciso que os pais tenham cuidado, principalmente, prevenindo os acidentes.

Produtos de higiene e limpeza, plantas, agrotóxicos e ,principalmente, medicamentos são os principais responsáveis por intoxicações, e a maior parte ocorre dentro de casa. Por isso, a prevenção é fundamental, como explica a médica pediatra da Unidade de Tratamento de Queimados do Huse, Michele Ayres.

“A criança tem o direito dela garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e os pais devem ter cuidado com elas quanto a acidentes e queimaduras. É importante estabelecer uma das regras do estatuto que é colocar uma cerquinha de madeira na entrada da cozinha porque não é local de criança brincar, ela pode subir em mesa, em cadeira alcançar o fogão, pode puxar a toalha da mesa com produto quente em cima, entre outros”, explica.

Ainda de acordo com Michele, a área de serviço também é outro local que a criança não deve ir, pois tem material de limpeza, material cáustico que devem estar suspenso e longe do alcance das crianças e com rótulos, as vezes os vasos plásticos de refrigerante são utilizados para fabricações caseiras desses produtos e confundem as crianças, as tomadas devem ser tampadas para evitar o choque elétrico.

Outra questão importante e que os pais, familiares ou as babas devem ficar atentos é quanto a questão do envenenamento ou intoxicação com medicamentos ou produtos químicos. A pediatra e gerente do internamento pediátrico do Huse, Maria Helena Veiga, dá algumas orientações.

“É essencial saber onde vão guardar esses materiais e que não seja ao alcance das crianças. São acidentes domésticos que podem acontecer e uma vigilância maior dos adultos é muito importante. Aqui no Huse chegam casos envolvendo medicamentos controlados e alguns por produtos de limpezas. Caso aconteça é importante trazer imediatamente a criança ao hospital e de preferência levar o rotulo ou embalagem do produto que ela fez ingestão”, informou.

A pequena Y.M, 7, está internada na pediatria com dores abdominais. A mãe da pequena paciente, a estudante Ysadora Mendes, 26, sabe muito bem o que são as férias escolares e relembra um episódio que passou com a filha depois dela engolir um remédio controlado.

“As férias me deixa cheia de preocupação porque eu gosto de fiscalizar toda a brincadeira dela. Certa vez, quando eu tomava remédio controlado para dormir, deixei a cartela em cima da cabeceira da cama e peguei no sono, ela acordou e viu o remédio. Não deu outra, chegou a mastigar um comprimido e demorou muito para acordar, como a cartela da medicação estava ao lado dela, deduzi que tinha ingerido. Corri para o médico, mas graças a Deus estava tudo bem com ela. Foi medicada e depois acordou. Mas o susto foi grande”, enfatizou.

Fonte e foto ASN