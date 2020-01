DHPP PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO NO LOTEAMENTO PARAÍSO SUL, EM ARACAJU

09/01/20 - 14:07:15

Outro envolvido no crime já tinha sido preso no final do ano passado

A equipe da 3ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de Carlos Allan dos Santos Santana, conhecido como “Alvinho”, de 20 anos. Ele é suspeito da prática de um homicídio no loteamento Paraíso Sul, no bairro Santa Maria.

As investigações apontaram que o suspeito foi o autor dos disparos que vitimaram Guilherme Nunes dos Santos, conhecido como “Charada”. Outro envolvido foi identificado como coautor do crime. Denilson dos Santos Júnior, o “Pescoço”, já havia sido preso em 27 de dezembro do ano passado.

A Polícia Civil reitera que a população também pode colaborar com a localização de suspeitos e elucidação de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP