Edvaldo Nogueira define coordenadores do Projeto Verão2020

09/01/20 - 12:42:04

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na manhã desta quinta-feira, 9, a equipe responsável pela realização do Projeto Verão 2020, para definir os coordenadores de cada área. O evento ocorrerá nos próximos dias 1º e 2 de fevereiro, na Orla da Atalaia, e terá uma vasta programação cultural e esportiva, com shows de Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso, The Baggios, entre outros, além de atividades recreativas e esportivas e uma Arena Multicultural, com a participação de feirinhas e coletivos da cidade.

O presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Cássio Murilo Costa, será o coordenador artístico e de economia criativa do Projeto Verão. O secretário municipal do Esporte, Antonio Hora Filho, responderá pelos eventos esportivos. O secretário municipal da Comunicação Social, Carlos Cauê, será o coordenador administrativo.

“Teremos um Projeto Verão muito especial, um presente para a nossa cidade, de modo que estamos cuidando de tudo para que os aracajuanos e os turistas possam se divertir e curtir esta estação do ano na nossa cidade com alegria e tranquilidade”, destacou o prefeito. “A volta do Projeto Verão era algo que os aracajuanos queriam muito e, com muito esforço, está sendo possível retomar a festa. Teremos os shows e as competições esportivas que já são marca do evento e novidades, como a Arena Multicultural”, disse.

A Arena Multicultural reunirá no espaço onde funciona o estacionamento da Cinelândia, na Orla, diversos empreendimentos de economia criativa e de cultura de Aracaju. “Como uma gestão moderna, a Prefeitura de Aracaju está atenta e se relacionando bem com as novidades deste setor, que tem crescido muito e se destacado. Por conta disso, o Projeto Verão terá pela primeira vez esta arena para receber iniciativas de muito sucesso da nossa capital como a Feirinha da Gambiarra, o Coletivo Panapanã, entre outros”, declarou Cássio Murilo.

Participaram da reunião os secretários Cássio Murilo, Carlos Cauê, Antonio Hora Filho, Renato Telles, Luís Fernando Mendonça e Nildomar Freire, além de diretores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos.

A programação

O Projeto Verão 2020 se inicia no dia 1º de fevereiro, às 21h, com a apresentação da banda The Baggios. Na sequência, às 22h30, sobe ao palco a banda Cordel do Fogo Encantado. A partir de 00h será a vez da banda Paralamas do Sucesso garantir a animação do público. A primeira noite de evento será encerrada com a banda Reação, que se apresenta às 1h30.

Já a segunda noite da festa começa às 21h com o músico Siba. Logo após, às 22h30, aracajuanos e turistas cairão no samba com o cantor Diogo Nogueira. Às 00h será a vez da banda de rock Ira animar os presentes e às 1h30 a banda Babado Novo sobe ao palco para fechar o Projeto Verão.

Além das atrações artísticas, o Projeto Verão terá uma Arena Multicultural, que será montada na Passarela do Caranguejo e contará com feirinhas criativas, intervenções artísticas, espaços para diálogos criativos e oficinas culturais. O espaço funcionará das 16h às 20h. Outro atrativo serão as atividades esportivas, como lutas, Futevôlei, Vôlei de Praia, Funcional, jogos de tabuleiro, entre outros, nas praias de Aruana, Cinelândia e Orla Pôr do Sol, com a finalidade de envolver a população e visitantes. O Projeto Verão contará com patrocínio do Ministério do Turismo e somará um investimento de quase R$ 1,8 milhão.

Foto Ana Licia Menezes