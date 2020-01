Em Moita Bonita, Zezinho Sobral reforça a importância da agricultura familiar

09/01/20 - 05:43:14

Em mais um giro pelo interior, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no município de Moita Bonita para participar da posse dos novos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Moita Bonita – COOPERAFES.

“Sergipe possui uma ligação muito forte com a agricultura familiar. É essencial construir alternativas para fortalecer o segmento e abrir novas oportunidades para o escoamento de produtos. O trabalho das cooperativas é muito importante para promover o desenvolvimento dessa área, que tem como foco o coletivo. É o campo que abastece a cidade”, comentou Zezinho Sobral.

A posse foi conduzida por Joelito Costa, que presidiu o Conselho na última gestão. Agora, a Cooperafes terá como presidente Cledja Vieira e José Paes Gonzaga como vice-presidente.

“A Cooperafes produz delícias derivadas da batata doce e participa do Peograma de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), distribuindo os produtos para escolas, instituições sociais e hospitais”, ressaltou Zezinho Sobral.

Na oportunidade, o parlamentar, que defende a bandeira da agricultura em seu mandato na Assembleia Legislativa de Sergipe, lembrou de alguns projetos voltados ao homem do campo, a exemplo da Lei das Queijarias e o Projeto de Lei que eleva as Casas de Farinha como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe.

“O Projeto de Lei está em tramitação na Alese. É preciso entender que a casa de farinha não é uma indústria e sua produção é responsável pelo sustento e sobrevivência de muitas famílias em todas as regiões. Queremos fortalecer esses empreendimentos culturais para que a nossa farinha fique cada vez mais competitiva no mercado, respeitando todos os fatores culturais, econômicos e sociais envolvidos, além de aprimorar o processo, preservando nossa identidade, tradição e história. Queremos fortalecer a agricultura familiar, a economia solidária e o homem do campo, e voltaremos a debater agora em 2020”, destacou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria