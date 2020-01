“Estou pronto e meu nome está à disposição”, diz Amorim

Em entrevista ao programa “Na boca do povo”, apresentado pelo radialista Edivanildo Santana na Princesa da Serra AM, o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) confirmou que o seu nome está à disposição do grupo do prefeito Valmir de Francisquinho. Eduardo também ressaltou o seu trabalho no Congresso Nacional em prol do desenvolvimento do município serrano.

“Sou do grupo de Valmir. Estou pronto e meu nome está à disposição. Assim como Adailton também está. Que bom que o grupo tem vários nomes preparados e que querem o melhor para Itabaiana. Quem ganha com isso é a população. Aqui não tem disputa. Somos amigos, aliados e seguiremos juntos”, salientou.

Eduardo destacou a grande gestão vem sendo realizada no Município e reforçou a parceria com o prefeito Valmir. “Em Brasília, percorri várias vezes com Valmir os gabinetes buscando recursos para as mais diversas áreas, sempre focados em atender às necessidades de Itabaiana. Muito do que foi feito no município, especialmente na atual gestão, teve a nossa mão”, ressaltou Eduardo.

Emendas

Enquanto parlamentar, Eduardo Amorim destinou mais de R$ 45 milhões em emendas para Itabaiana. Valores que contemplaram a Saúde, execução de obras, aquisição de máquinas e equipamentos, além de emendas para as filarmônicas. “Recursos que beneficiaram o Hospital e Maternidade São José, por exemplo. Também destinamos recursos para obras, que possibilitaram a pavimentação de diversas ruas na sede e povoados, construção e reforma de praças, entre outras intervenções. Até um Estádio Municipal será construído. São apenas alguns exemplos de tudo o que já fiz por Itabaiana, minha cidade natal”, pontuou.

