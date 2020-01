Governo e Ministério da Economia assinam convênio para construção de Galpões

09/01/20 - 05:24:15

Os galpões serão edificados no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro

Com o objetivo de melhorar a oferta de espaços para instalações de empresas no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, foi assinado nesta quarta-feira, 08, um convênio entre o Ministério da Economia (ME) e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) para a construção de dois galpões industriais no local. O valor firmado para a execução do projeto é de R$ 496.786,12, sendo R$ 19.286,12 de contrapartida do Governo do Estado.

A assinatura realizada na Gerência do Governo da Caixa Econômica Federal (GIGOV/ CA) busca gerar empregos e renda, tornar o estado um instrumento eficaz de promoção industrial, ampliar o mercado e trazer o desenvolvimento econômico para os arredores do local. Os galpões a serem construídos serão parte do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), onde a Codise já possui outros imóveis cedidos aos beneficiários.

Segundo o presidente da Codise, José Matos, esta assinatura será mais uma oportunidade de desenvolver e impulsionar o mercado no município de Socorro. “É muito importante para o desenvolvimento de Sergipe, que o Governo possa contribuir com mais dois galpões para instalação de empresas no Distrito Industrial de Socorro. Isso é fundamental para garantir mais empregos e consequentemente, mais desenvolvimento para os moradores daquela região”, afirma.

Para empreender nos imóveis que serão entregues pela companhia, é necessário participar dos processos de seleção para escolha da melhor proposta, onde o órgão irá se basear no maior potencial de geração de emprego e renda.

Por Maira Andrade

Foto assessoria