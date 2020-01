MOTOCICLISTA E CARONA MORREM APÓS COLIDIR COM POSTE EM LARANJEIRAS

09/01/20 - 06:53:14

Os acidentes envolvendo motocicletas continuam aumentando a estatística de mortes violentas no estado de Sergipe.

Desta vês, mais duas pessoas morreram nesta quarta-feira (08) após o piloto de uma motocicleta perder o controle e bater em um poste na Rodovia do Povoado Salinas, no município de Laranjeiras.

As informações são de que o casal que estava na moto, identificados como Edenia e Sérgio, moradores do Povoado Gameleiro, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com informações e foto Laranjeiras 24 horas