PMA COBRA DO DNIT CONSERTO EM TRECHO DO PAVIMENTO DA OSVALDO ARANHA

09/01/20 - 16:29:13

Para evitar acidentes e danos à estrutura do canal que corta o conjunto Lourival Batista, decorrentes de uma depressão que surgiu em trecho do pavimento da avenida Chanceler Osvaldo Aranha, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) o conserto desta via, cuja responsabilidade é do órgão federal.

Além de manter, de forma regular, um consistente trabalho de recuperação da malha viária da vias públicas sob a responsabilidade do município, a Prefeitura também estuda o envelhecimento do pavimento e vistoria as intervenções feitas por concessionárias ou afundamentos provocados pelas intempéries da natureza nas demais vias de responsabilidade de outros entes federativos.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, aquilo que compete à administração municipal foi feito e agora resta à autarquia federal fazer a parte dela para o devido conserto do pavimento da avenida Osvaldo Aranha.

“Já falei diretamente com a direção do DNIT requisitando que priorizem a resolução deste problema porque fica em uma das principais entradas da cidade, por onde passam milhares de carros diariamente. Estamos no aguardo do compromisso firmado de que haverá celeridade na recuperação daquela parte da Osvaldo Aranha”, destaca o secretário.

Ferrari esclarece ainda que, pela legislação vigente, o Município fica impedido de executar o trabalho. “Embora esteja nos limites de Aracaju, somos impedidos por lei de realizar este trabalho porque entramos na jurisdição de um ente federal e o que nos cabe é cobrar a resolução da demanda”, ressalta.