Prefeita de Nossa Senhora Aparecida não cumpre 80% das promessas

09/01/20 - 05:34:05

Com mais de 75% do mandato concluído, a prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Souza (MDB), está longe de cumprir as promessas feitas durante a campanha de 2016 que a fez assumir o Executivo aparecidense pela terceira vez. Do programa oficial registrado Justiça Eleitoral contendo 13 páginas e mais de 70 propostas, pouco mais de 15 foram totalmente cumpridas, ficando em débito com quase 80% de tudo que prometeu.

Na elaboração do programa de campanha, Vera garantiu que as propostas iriam “ao cerne do clamor popular, usando fatos reais como fundamento para se atingir seus objetivos, com propostas condizentes com realidade econômico-financeira de Nossa Senhora Aparecida”. Ainda segundo o texto oficial retirado do site do TRE/Se o “plano de propostas contempla em todas as áreas da Administração ideias inovadoras a serem desenvolvidas pelo Município em parceria com instituições públicas e privadas”.

O programa foi dividido em pontos estratégicos, a exemplo de Educação, Saúde, Infraestrutura, Geração de Emprego, Ação Social, Segurança, Agricultura, Meio Ambiente, Administração, Planejamento e Cultura Esporte Lazer. Em algumas destas áreas as promessas não cumpridas chegam a ser risíveis.

Como exemplos de promessas não cumpridas pela prefeita Vera algumas são até curiosas como: internet grátis; programa Primeiro Emprego; Bolsa Alimentação Municipal; construção de quadras poliesportivas nos principais povoados, construção da Praça da Juventude para a prática de esportes radicais, sistema wi-fi de internet, e outras atividades; revitalizar o Centro de Comercialização da Feira de animais; implantação de Programa de extensão Rural (assistência técnica e distribuição de sementes) de acordo com a aptidão de cada povoado, em parceria com órgãos do Governo do Estado;

Vera foi adiante e se comprometeu a implantar câmaras de segurança nos principais pontos da cidade; criação do Projeto “Meu Primeiro Emprego” como forma de inserir no mercado de trabalho jovens de baixa renda; construção de unidade de beneficiamento da produção local (artesanato, culinária, agricultura) objetivando a melhoria da economia e a geração de emprego e renda; construção de creches; revisão do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Municipal.

