PT disputa Prefeitura de Aracaju, Márcio é pré-candidato, mas duas correntes não decidiram

09/01/20 - 20:22:32

O Partido dos Trabalhadores, reunido nesta quinta-feira (09), à tarde, decidiu que terá candidatura própria e o único nome posto à disputa foi o do vice-presidente regional do PT, ex-deputado federal Marcio Macedo. Foram favoráveis à pré-candidatura as correntes petistas Resistência Socialista, liderada pelo senador Rogério Carvalho; Movimento PT, liderada pela vice-governadora Eliane Aquino e Silvio Santos; a EPS, liderada pelo deputado federal João Daniel, e a CNB, liderada por Conceição Vieira, pelo presidente do PT de Aracaju Jefferson Lima e Cássio Murilo.

A reunirão foi realizada na sede do Partido dos Trabalhadores e definiram o nome do ex-deputado federal Marcio Macedo como pré-candidato a prefeito de Aracaju, seu nome será apresentado para decisão no Diretório Municipal do PT.

As correntes Militância Socialista, lideradas por Ana Lúcia e Iran Barbosa e a Articulação de Esquerda, lideradas por Dudu e Joel, ainda irão fazer plenária para discutir a pré-candidatura.