Santos dos Últimos Dias são convidados a 5ª caminhada para Oxalá

09/01/20 - 05:51:18

Santos dos Últimos Dias são convidados a 5ª caminhada para Oxalá, organizado pelo Fórum Sergipano das Religiões de Matriz Africana, com o propósito de Combater a Intolerância Religiosa

Na manhã desta quarta-feira (08), na Sede da Estaca Aracaju Brasil Norte de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na rua São Jorge, 606, bairro Santos Dumont, o Presidente da Estaca Luiz Humberto Santana da Piedade junto com o Diretor de Assuntos Públicos Carlos Miguel, receberam a visita do Pejigan Irivan de Assis.

Neste encontro foi tratado sobre assuntos importantes a exemplo da liberdade religiosa, tendo em vista que no dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, na oportunidade, o Pejigan trouxe um convite aos membros da igreja, para participar da 5ª caminhada para Oxalá, organizada pelo Fórum Sergipano das Religiões de Matrizes Africanas, que será realizada no dia 24 de janeiro, com concentração às 15h da praça Mini Golfe (nas proximidades do Iate Clube de Aracaju), a caminhada tem como propósito unificar forças para o Combate à Intolerância Religiosa, demonstrando assim o respeito que existe entre as religiões, sem distinção.

O Presidente Piedade, agradeceu pelo convite e manifestou o apoio em defesa da liberdade religiosa e presença dos membros da igreja na 5ª caminhada e presenteou o Pejigan Irivan com um kit de materiais eclesiásticos, além de apresentar algumas iniciativas da igreja sobre o respeito e liberdade religiosa, também sobre alguns eventos já realizados na sede da Estaca Norte com essa finalidade. Ações que foram realizadas por meio do Projeto Mãos que Ajudam da Igreja, a exemplo de devocionais Mãos que Ajudam Liberdade Religiosa com o objetivo de combate a intolerância religiosa, e também já prestou serviços, como reforma das instalações de adoração de outras denominações religiosas, a exemplo do Grupo Espírita Lauro Amazonas , localizado no bairro Santos Dumont.

Na ocasião o presidente Humberto apresentou o evangelho de Jesus Cristo: “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem alguns mandamentos específicos conhecidos, entre eles estão também as 13 Regras de Fé”.

E a 11ª Regra de Fé, diz: “Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência; e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde, ou o que desejarem”.

Este mandamento foi revelado pelo profeta Joseph Smith e é vivido pelos membros da igreja em todo o mundo até os dias de hoje, frisou Piedade.

Em abril de 2015 o Élder D. Todd Christofferson do Quórum dos Doze Apóstolos ressaltou: “A liberdade religiosa é a pedra angular da paz num mundo com muitas filosofias que competem entre si”, para um grupo inter-religioso na Mesquita Brasil, em São Paulo, em abril de 2015.

A Igreja através do seu Projeto mãos que ajudam.

Por Claudivan Vieira – Secretário da Estaca Aracaju Brasil Norte de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.