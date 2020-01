TEM INICIO PERÍODO DE MATRICULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ANO DE 2020

09/01/20 - 10:55:44

Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação (Semed), a Prefeitura de Aracaju iniciou o período de matrícula das 75 unidades escolares da rede municipal de ensino, que será feito em três etapas. Na primeira delas, voltada aos estudantes que já são alunos da rede e vão permanecer na mesma unidade, os pais ou responsáveis legais têm até o dia 31 de janeiro para confirmar a matrícula na própria escola.

A segunda etapa é destinada aos estudantes que desejam migrar para outra unidade escolar da rede municipal, processo que deve ser feito entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Para os estudantes que desejam ingressar na rede municipal, a matrícula estará aberta entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

Em 2018, a Prefeitura inovou e modernizou o processo de matrícula de estudantes na rede municipal de ensino de Aracaju, o qual passou a ser feito no portal da Matrícula Online (www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline), medida que proporciona maior comodidade à população aracajuana, que não mais precisa enfrentar fila para efetuar essas duas últimas etapas do processo: a transferência interna e matrícula de egressos.

“A implantação da matrícula online na rede municipal de ensino foi um passo muito importante dado pela nossa gestão, para que a Aracaju Inteligente, que sonhamos, começasse a ganhar forma. Com essa ferramenta simples, facilitamos a vida de pais, mães e responsáveis, que não precisam mais enfrentar filas gigantescas para garantir uma vaga para seus filhos. Colocamos fim a um grande sofrimento vivido pelos aracajuanos, porque hoje basta que eles tenham acesso a um telefone celular ou computador para efetuar a matrícula das crianças. Uma cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia como instrumento de melhoria da vida das pessoas. É o que Aracaju tem feito com a matrícula online”, destaca o prefeito Edvaldo Nogueira.

Para a secretária da Educação, Maria Cecília Tavares, iniciar o período de matrícula online na rede municipal de ensino pelo terceiro ano consecutivo atesta a eficiência e eficácia da ferramenta digital.

“Conseguimos acabar com as longas filas que haviam nas portas das escolas que, muitas vezes, começavam ainda de madrugada, com pais e mães em busca de vagas para seus filhos. Agora, existe mais praticidade e conforto para os usuários de nossa rede”, enfatiza a secretária Cecília Leite.

No Portal da Matrícula, é possível verificar as vagas disponíveis por escola e também por bairro. Após a solicitação de preenchimento da vaga, o pai ou responsável pelo aluno deverá ir até a unidade de ensino escolhida munido de toda a documentação necessária para, assim, confirmar a matrícula. No caso de dúvidas, a comunidade escolar pode contatar a Semed pelo 3179-1538, 3179-15-74 ou ainda pelo Whatsapp 98106-2969.