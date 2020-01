TRÂNSITO NA PONTE SOBRE RIO SERGIPE EM RIACHUELO SERÁ LIBERADO PROVISORIAMENTE

09/01/20 - 16:18:51

A previsão é que no fim do dia de hoje (09), o trânsito pela ponte seja liberado, porém os serviços continuam

Pedestres e condutores que trafegam pela Rodovia SE-160 já podem passar sobre a ponte do Rio Sergipe, no município de Riachuelo, a 29 km de Aracaju. O trânsito, que estava interditado para os serviços de recuperação da cabeceira, foi liberado provisoriamente e os serviços seguem acelerados para a conclusão.

Os moradores comemoram a abertura do tráfego no local, interditado em junho do ano passado, quando uma cheia no rio levou a cabeceira da ponte. Sidi Martins Bezerra, morador de Riachuelo, enfatizou a importância desta ponte para a população que mora na região. “Essa ponte é essencial para nós daqui de Riachuelo e para os moradores dos municípios vizinhos, porque ela permite o acesso as cidades de Divina Pastora, Malhador, Siriri, Nossa Senhora das Dores e dá acesso a um importante polo industrial de tecidos, acontece aqui também a nossa procissão dos peregrinos, então a finalização dessa obra é muito esperada por todos”, justifica.

Segundo o diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), Ancelmo Souza, hoje foi colocada uma camada de asfalto para possibilitar a liberação parcial do tráfego de veículos sobre a ponte. “A camada não é definitiva, pois o aterro é muito fundo e estreito. Sendo assim, liberaremos o tráfego durante uma semana e veremos como se comporta o aterro. Se houver algum recalque, nós preencheremos e, em seguida, aplicaremos a camada final. É bom frisar que esse procedimento é para evitar que o pavimento fique com remendos”, explica.

Essa primeira camada está sendo aplicada de forma manual, porém a segunda será aplicada com a ajuda de uma máquina acabadora. A previsão de aplicação da segunda camada será próxima semana e após este serviço será feita a sinalização horizontal e vertical.

Morador do Assentamento Nova Escuta, em Riachuelo, José Daniel de é mais um que comemora a abertura do tráfego no local, pois a ponte é o principal acesso para o caminho de casa. “Diariamente nós assentados temos que pegar água aqui em Riachuelo, então retomar esse acesso pela ponte é muito importante para nós, vai melhorar muito nosso cotidiano”, disse.

A ponte mais antiga do município e, que liga a sede municipal ao Bairro Centrão e aos municípios de Malhador e Divina Pastora, estava liberada apenas para a passagem de pedestres.

Fonte e foto ASN