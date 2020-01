Veja alterações do trânsito nas vias em obras nesta quinta-feira, 9, em Aracaju

09/01/20 - 05:11:34

Para o avanço das obras de infraestrutura dos corredores de mobilidade urbana, executadas pela Prefeitura de Aracaju, faz-se necessário manter, nesta quinta-feira, dia 9, alterações no trânsito das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva e Ivo do Prado.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nessas vias para garantir a mobilidade urbana e orientar os condutores. Para evitar possíveis congestionamentos, o órgão recomenda a utilização de rotas alternativas.

Corredor Hermes Fontes

Este corredor permanece com três frentes de trabalho: uma na avenida Hermes Fontes, no trecho entre a Praça da Bandeira e a avenida Edélzio Vieira de Melo, onde foi formado um binário para a circulação dos veículos; outra na avenida Adélia Franco, no trecho entre as ruas Manoel de Oliveira Martins e Dr. Gutemberg Chagas, e o trânsito está sendo desviado; e outra na avenida José Carlos Silva, entre a rotatória do Conjunto Orlando Dantas e o antigo retorno próximo a rua João Batista Machado, onde o trânsito também está em sistema de binário.Corredor Beira Mar

Nesta quinta, o serviço do corredor Beira Mar será feito nos retornos localizados entre a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e a avenida Augusto Maynard.Corredor Augusto Franco

A obra de infraestrutura continua concentrada na construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida Augusto Franco, no trecho entre o cruzamento com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves. Não há interdições na via.

AAN – Foto: Marcelle Cristinne