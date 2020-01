Veja listas de contemplados com casa em Nossa Senhora do Socorro

09/01/20 - 10:09:18

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro divulgou nesta quarta-feira (8) o resultado preliminar dos contemplados e remanescentes da 1ª chamada dos cidadãos no sorteio das 1.000 unidades habitacionais na sede do município, através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.