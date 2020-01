Verão movimenta pontos turísticos de Sergipe e satisfaz turistas

09/01/20 - 10:41:31

Praias são os lugares mais frequentados pelos turistas que elogiam o atendimento dos aracajuanos

Entre o fim do ano e o início de um novo, as cidades costumam ficar bastante movimentadas, por conta das férias escolares e de uma das estações mais aguardadas: o verão. A realidade nas cidades litorâneas de Sergipe não tem sido diferente. Graças ao litoral vasto, com muitas opções de passeios, o estado é uma das escolhas dos turistas.

O empresário Amilton Santana, proprietário de um dos bares da Orla de Atalaia, confirma que a movimentação tem sido favorável. “Nesse período de férias, o movimento sempre é muito bom”. Amilton tem boas expectativas e conta com atrativos diferentes para conquistar o turista. “Eu sempre tenho grandes perspectivas, tenho música todos os dias, atrativos para os turistas. Minha casa retrata a cultura nordestina, quando o turista chega, se encanta, vê coisas regionais, comidas e músicas regionais. É um pedacinho do sertão na beira da praia”, pontua.

A goianiense Giovana da Silva está visitando o estado pela segunda vez com a família e está satisfeita. “Gosto muito de Aracaju e sou super bem acolhida. As praias estão limpas e as pessoas são acolhedoras. Já fui na orla, no caranguejo, achei muito iluminado, tem policiamento e as pessoas atendem muito bem. Eu voltaria a Sergipe sempre que possível, gosto muito daqui”, afirma.

A proprietária de um bar da Aruana, Miriam do Santos, comenta sobre o número de turistas que têm visitado o estado. “Devido o fluxo do pré-carnaval, projeto verão e festas privadas no estado de Sergipe, muitos turistas estão retornando. A presença deles esse ano superou o ano passado. Muita gente está elogiando a cidade, que está limpa e organizada e as pessoas estão satisfeita quanto ao atendimento, também”. Miriam ainda confirmou que a capacitação de seu estabelecimento é de 100%.

A professora goiana Luciana Vellar está viajando em grupo, e explica que Sergipe era o estado que ela e seus amigos faltavam conhecer. “O pessoal é muito hospitaleiro, as praias são lindas, estamos muito satisfeitos. Já conhecemos a Atalaia, hoje viemos para a praia da Aruana e estamos amando. A praia é limpa, o atendimento é ótimo. Voltaríamos a Sergipe, com certeza” conclui.

Divulgação

A atração turística é fruto de divulgação do governo de Sergipe por meio da Secretaria de Turismo, que apresentou os atrativos turísticos do estado nas principais feiras de turismo, como a 23ª Feira de Turismo AVIRRP, em Ribeirão Preto; a 47ª ABAV – Expo Internacional de Turismo 2019, em São Paulo; a 9ª Edição da JPA Travel Market, na cidade de João Pessoa e a Festuris em Gramado-RS. Além da parceria com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis- ABIH, assinaram um convênio com a agência de viagens CVC para aumentar o fluxo de turistas no estado.

O governo também realizou ações de divulgação em shoppings de grandes capitais, por meio do Projeto Venha Sentir Sergipe. Além da redução no ICMS do querosene de aviação que recebeu algumas condições especiais: redução de 18% para 12%, quando há o acréscimo de dois voos a redução de 9% e para o acréscimo de três ou mais voos a redução foi de 5%. Em todos os casos com frequência semanal de pelo menos cinco viagens semanais para cada voo, o que possibilitou a implantação de novos voos entre Aracaju, Salvador, São Paulo e Campinas e Belo Horizonte.

