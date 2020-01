Samu Sergipe faz desfile de Moda na orla na noite desta sexta-feira

10/01/20 - 13:17:38

As ações educativas do NEP- Núcleo de Educação Permanente do Samu Sergipe nunca chegam as periferias de nossa cidade.

Ao lê o panfleto chamando os profissionais para comparecer fardados sexta à noite na orla para mais uma blitz educativa fico imaginando de onde saíram essas ideias ? Quem de fato escolhem os locais se a atual superintendente do SAMU Sergipe ou o Enfermeiro Ronei Melo, Coordenador do NEP.

É simplesmente revoltante vê o dinheiro público sendo mal administrado, enquanto as capacitações para os profissionais não acontecem em forma de cursos BLS, ACLS, são pagos as gráficas uns panfletos, umas camisas, para realização de Blitz nas áreas nobres de Aracaju,Shopping, Mirante da 13 de julho e Orla.

Enquanto isso a central do Samu 192 recebe um aumento de trotes durante as férias nos bairros periféricos das cidade.

Ação educativa na orla após desfilarem seus fardamentos vão para casa com sensação de dever cumprido?

Imagino que não! Pois, aquelas crianças que estão nesses espaços Shopping , Orla e 13 de julho, não passam trotes, são crianças com uma orientação educacional diferenciada.

Não querendo menosprezar as pessoas que convivem em bairros periféricos mas, segundo a nota do IDEB o ensino publico em 2019 saiu com nota vermelha, todos sabem que são crianças e adolescentes que recebem menos informações e oportunidades de cidadania, tem um acesso reduzido a seus direitos e deveres, que a Superintendência do Samu Sergipe junto ao Coordenador do NEP venha completar algo a população de baixa renda, agregando uma consciência do uso devido do serviço de Urgência e Emergência, que essa criançada aprendam a salvar vidas com uma ligação

Após a lei seca e as Blitz realizadas a população que gosta de misturar álcool e direção se aglomeram nos churrasquinho de bairro, fazem pouco uso de capacete, causam atropelamentos e acidentes em maior quantidade.

Queremos lembrar que parte da população sentir-se agredida quanto ao uso da farda em momentos não adequados e uso indevido de verbas públicas.

Uma grande quantidade de pessoas vão a orla nessa sexta-feira, apreciar a beleza da Primeira lua cheia do ano agora entendemos o porque o local foi escolhido a dedo e na data exata.

Precisamos vê as conexões das ações educativas do Samu Sergipe na zona norte

Estamos de olho!

Um servidor (identificado)