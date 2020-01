Município de Propriá implanta Central de Vídeo Monitoramento

10/01/20 - 14:33:53

O município de Propriá nos últimos 15 anos vem sofrendo com o alto índice de violência. Foram tantos os assassinatos e delitos que em 2015, a cidade de Propriá foi classificada como uma das 150 mais violentas em proporção, segundo dados do Mapa da Violência no Brasil fornecido pelo IPEIA.

Propriá faz divisa com o Estado de Alagoas, separada apenas pelo o Rio São Francisco e interligada pela Ponte da Integração Nacional que liga a BR-101 do Sul ao Norte do País. Certamente estes são fatores que contribuíram muito para o aumento da violência na localidade, mas não tanto pela falta de investimentos em Segurança Pública, por parte das gestões públicas municipais.

Atualmente a cidade de Propriá está fora do antes e gritante índice de violência que assolou o município nos últimos 15 (quinze) anos, e para que isso ocorresse, tudo deu início em 2017, começo de nova gestão, decorrente das eleições de 2016. Daí em diante foram implentadadas diversas ações imprescindíveis para tirar o município da questão crítica no campo da segurança pública, ações como: Reestruturação da Guarda Municipal de Propriá que conta com um efetivo de 54 Agentes; Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública; Parcerias importantes com diversas Instituições como a Polícia Federal de Sergipe e de Alagoas, Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, DNIT, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Tribunal de Justiça de Sergipe, CODEVASF, Ministério da Justiça por meio de Emenda Parlamentar ofertadas pelo Deputado Federal João Daniel e também do ex-senador Amorim, também pela Delegacia de Propriá, Empresários locais, e ainda, pelo fundamental apoio firmado com os Juízes e Promotores da Comarca de Propriá.

Todas essas parcerias e a grande mudança de cenário se deu pela nomeação na Secretaria Municipal de Defesa Social de Propriá, do Servidor Efetivo do próprio município, Senhor Antônio Souza, conhecido muito carinhosamente como “Toinho do Hospital”, que segundo nossas fontes, o mesmo assim é conhecido porque fez parte da Direção do Hospital Regional de Propriá, e nos 2 anos e 6 meses que lá administrou, realizou uma excelente gestão, colocando o Hospital Regional em evidência muito positivo à época. Retornando para o tema segurança, vale destacar que o então Secretário de Defesa Social, ao assumir a pasta administrativa não tinha nenhuma relação com ações de Segurança Pública, mas que com seu muito dinamismo e dedicação, cativou a confiança dos Guardas Municipais, iniciando a gestão com a implantação de diversas ações que possibilitaram o município, hoje, poder está vivendo dias melhores com a diminuição da violência.

O Secretário disse que “eu não imaginava que estava assumindo uma pasta tão complexa, muito importante para o desenvolvimento de políticas públicas local, mas que ao mesmo tempo estava totalmente esquecida. Converso que foi muito difícil no início de nossa gestão, considerando que tivemos que começar praticamente do zero. Repensamos e nos planejamos, e a melhor forma que encontrei foi estudar sobre o assunto, mas principalmente, ganhar a confiança dos Guardas Municipais e da população, busquei parcerias que foram fundamentais e trabalhamos muito todos os dias. Hoje, eu olho para trás e não acredito no que tanto conseguimos realizar em tão pouco tempo. Quero lembrar que o destaque não somente se evidencia para a nossa querida Guarda, a nossa Defesa Civil também andou nos mesmos trilhos, chegando também a ser conhecida nacionalmente, visto que no ano de 2019 teve seus resultados aprovados em uma pesquisa realizada pelo Instituto Ruy Barbosa, a qual nos classificou como uma das 25 (vinte e cinco) Defesas Civis mais atuantes do Brasil. Contudo, Sou muito grato a Deus, aos Guardas Municipais, as Instituições Públicas, Empresários Locais e a Comarca de Propriá por ter nos dado a confiança e os apoios necessários para que juntos pudéssemos ter contribuído para a diminuição da violência e delitos em nosso município”, ressaltou o Secretário Antônio.

Propriá está recebendo um moderno Sistema de Vídeo Monitoramento, dividido em duas etapas: primeiramente e já em fase de execução o Projeto Fronteiras que consiste na Implantação de Central de Comando e Sistema de Câmeras de Segurança nas entradas principais de Propriá, investimentos de mais de R$ 45 mil reais, oriundos de verbas das execuções penais, ofertadas pelo Fórum de Propriá, e ainda, com recursos doados pela Empresa Viva Construções e Empresa Mega Distribuidoras, necessários para instalar equipamentos capazes de realizar a leituras de placas dos veículos e monitoramento de circulação de pessoas; o segundo Projeto consiste em um envestimento de mais de R$ 200 mil reais ofertados de Emenda Parlamentar direcionada pelo ex-senador Amorim, apoiando o Projeto apresentado pela Defesa Social de Propriá, o qual pleteou a implantação de mais de 70 Câmeras de alta precisão, a serem instaladas até junho de 2020, em pontos da cidade estrategicamente definidos pelos técnicos.

Ainda Segundo o Secretário Antônio Souza “essas grandes parcerias são fundamentais para que possamos continuar assegurando a ordem em nossa cidade. Sabemos que o atual efetivo da Guarda Municipal não consegue atender todas as demandas em tempo, conforme os chamados pelo nosso 153, telefone de emergência, e se fôssemos levar em consideração o que a lei determina, Propriá está Apto a realizar contratação de mais Agentes até atingir o máximo de 118 agentes entre homens e mulheres, claro que através de concurso, mas como ainda não foi possível tornar isso uma realidade, investir na tecnologia de Vídeo Monitoramento certamente nos pertimitirar alcançar mais localidades com um custo bem menor”, frisou o então secretário.

