André Moura responde a Jackson Barreto e afirma que “ele é um zero a esquerda”

10/01/20 - 10:09:03

O ex-deputado federal André Moura, presidente estadual do PSC/SE e Secretário de Estado do Rio de Janeiro, foi duro ao responder ao ex-governador Jackson Barreto (MDB) que recentemente, disse em entrevista que “não sobe em palanque onde tem corruptos”.

A polêmica teve inicio quando Jackson Barreto confirmou apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB) à prefeitura de Aracaju. Ao ser questionado sobre o apoio do PSC a Edvaldo, Jackson disse que não tem nada contra, mas que não estaria em palanque ao lado de corruptos.

Na manhã desta sexta-feira (10), André Moura ironizou a fala do ex-governador, afirmando que “não tenho que me preocupar com Jackson. Ele está desocupado, não tem o que fazer e ai fica falando bobagem”, disse André em entrevista à Fan.

Para André Moura, o ex-governador está isolado. “Ele faz parte do passado, tanto que o eleitor deu a resposta para ele nas urnas. Eu também não me elegi, mas tive bem mais voto que ele”, explicou o ex-deputado.

Ao ser questionado sobre a administração do governador Belivaldo Chagas (PSD), André disse que “Belivaldo recebeu uma herança maldita do pior governador da história do estado que foi Jackson Barreto”, ironizou.

Sobre o apoio PSC a Edvaldo Nogueira, o ex-deputado informou que “ainda não tem nada definido, mas as conversas iniciaram e isso vamos ver mais na frente”, explicou.