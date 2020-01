Aracaju recebe curso que ensina a alcançar objetivos grandiosos

10/01/20 - 15:47:52

Quem nunca imaginou tornar seus sonhos realidades, alcançando objetivos grandiosos? Todos são capazes de realizar esses sonhos, o que falta é aprender o caminho e, esse, é o principal objetivo do curso O Poder e Alta Performance, que será realizado em Aracaju, no próximo dia 2 de fevereiro, no Del Canto Hotel, Zona Sul da Capital.

Realizado pela Ápice Assessoria e ministrado pelo coach e analista comportamental, Toni Oliveira, o curso ensina, através de técnicas, conceitos e ferramentas, a como mudar hábitos e crenças em apenas quatro meses. “O Poder e Alta Performance tem o objetivo de ajudar as pessoas a assumirem as rédeas das suas vidas”, afirma Toni Oliveira.

Inspirado no best-seller de mesmo nome, do autor Paulo Vieira, o curso Poder e Alta Performance permitirá ao aluno gerenciar, de forma consistente, todos os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e atitudes. “E, assim, em pouco tempo, as oportunidades surgirão e resultados grandiosos começarão a acontecer”, garante o coach.

Além de ensinar os caminhos para a realização dos sonhos grandiosos, o workshop ensinará ao público um método de mudança possível, eficaz e com resultados comprovados na vida de quem já decidiu pagar o preço, sair da zona conforto e ir além. “O primeiro passo para isso, é identificar o que está errado em sua vida, analisando seu estado atual, para que possa sair da zona de conforto e ousar”, ressalta Toni Oliveira.

Durante o curso, os participantes também terão a oportunidade de aprender a usar a comunicação a seu favor, a aprimorar os seus relacionamentos, estabelecer e realizar objetivos grandiosos, conquistar crenças fortalecedoras e a refazer laços e relacionamentos importantes. “Será um momento único na vida das pessoas que farão o curso. Será um verdadeiro divisor de águas”, assegura o coach e analista comportamental, Toni Oliveira.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através da plataforma digital Sympla (https://www.sympla.com.br/poder-e-alta-performace-1-lote-promocional__755739). Outras informações através do telefone (79) 99199-4768.

Sobre o coach

Além de ser coach Integral Sistêmico, Analista Comportamental, Cis Assessment e ministrante oficial do curso Poder e Alta Performance, Toni Oliveira é um visionário desde cedo. O treinador começou a empreender aos 21 anos de idade, com um investimento de R$ 250. Esse capital inicial investido, em pouco tempo, se transformou em R$ 250 mil. Toni tem como missão, se comunicar através dos dons e habilidades desenvolvidas, levando esperança, comunicando amor e mostrando que devemos sempre nos preparar para as oportunidades com sabedoria e determinação, para vivermos uma vida plena e abundante.

Por Bruno Almeida