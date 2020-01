Deputado Fábio Mitidieri convida radialista a disputar processo eleitoral de 2020

10/01/20 - 08:39:29

Faltando cerca de cinco meses para os partidos políticos iniciarem suas convenções partidárias e registrarem as candidaturas dos seus filiados aos cargos de prefeitos e vereadores, as movimentações e conjecturas políticas prosseguem a todo vapor nos bastidores.

Nesta quinta-feira, 09, durante conversa, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) convidou o radialista Kleber Alves [apresentador do programa jornalístico Inove Notícias] mediante a sua trajetória social e trabalho há muitos anos nas comunidades, para concorrer ao cargo de vereador pelo partido da social democracia durante o processo eleitoral deste ano na capital aracajuana.

De acordo com Kleber, em conversa com a nossa reportagem, esse é o quinto convite que recebeu. Anteriormente, ele já foi procurado por integrantes do Solidariedade, Podemos, DEM, PMN, além de vereadores e secretários, para se filiar a partidos e disputar uma cadeira na Câmara em 2020.

“Quero externar minha gratidão a todos que ligaram, conversaram e me convidaram. Fico lisonjeado por ter sido lembrado. Tenho um carinho muito grande pelo deputado federal Fábio Mitidieri, onde já caminhamos juntos em várias eleições”, ressaltou Kleber.

Segundo o radialista, a decisão sobre a sua pré-candidatura partirá em breve. “Tenho Fábio como uma grande liderança política, na qual admiro e respeito, aguardarei uma conversa que terei com a minha família e amigos para seguir uma orientação”, revelou.

Por Elder Santos