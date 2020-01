Fake News: “o referido servidor é um velho conhecido dentre outras coisas”

10/01/20 - 16:46:01

Primeiramente gostaria de salientar que os meios de comunicação são muito importantes para formação de opinião de uma sociedade, porém devemos nos atentar de onde essas fontes vêm para evitarmos os chamados “Fake news”.

Já é de conhecimento de todos que dentro do serviço, existe um servidor que vive fazendo mídia negativa do serviço, inclusive com inverdades e não honra a farda que veste. O referido servidor é um velho conhecido dentre outras coisas pelo seu mau comportamento, condutas antiética, promover discordia entre os funcionários, causando um clima de desunião no serviço, como foi feito novamente hoje usando esse site.

Sobre a nota que foi exposta:

Acredito que quem escolheu o local e data tenha feito isso pois nos dia de início do final de semana como hoje, a sexta-feira os barzinhos da Orla estão lotados de diversos público com seu funcionamento até o amanhecer do sábado, muitos infrigindo a lei seca, pilotando moto sem capacete, agindo atras do volante com direção perigosa colocando em risco a vida do mesmo e a de pessoas vulneráveis no momento de um acidente e dessa forma o evento abrange o publico que está envolvido nas maiores ocorrência do SAMU, jovens e adultos com ingesta alcoolica em veículo automotor.

Outro ponto salientado foi o evento abordar os casos de trote: As açoes educativas do SAMU são feitas em períodos estratégicos para conscientizar a população. principalmente no período de férias escolares, pois é sabido que as crianças, independentes da sua classe social, acabam fazendo esse tipo de “brincadeira de mau gosto”.

Mais um ponto e talvez o mais importante que foi o alvo de tamanha falta de bom senso do servidor, em nenhum momento foi confeccionada em gráficas camisas para tal evento,vocês da FAXAJU deveriam solicitar a apresentação pública de tais notas fiscais para comprovar tal feito. Como também é sabido por tal servidor que os funcionários que lá estarão não receberão hora extra ou qualquer outro tipo de benefício financeiro ou pessoal por estarem se disponibilizando a estarem lá hoje, são todos voluntários e fazem por amor a farda, coisa que esse tal servidor desconhece. Desde já agradeço também por publicarem essa nota, pois se o objetivo de tal servidor for desunião ela, na verdade, causou o inverso. Espero que a falta de luz desse servidor não tire o brilho dos verdadeiros guerreiros que acreditam em um mundo melhor. Eu mesmo se puder, darei uma passada hoje á noite na Orla para dar um abraço em todos envolvidos nesse projeto lindo. Eu como vários outros funcionários do serviço já estamos cansados de ver tal servidor impune.

Atenciosamente, V.L.S.

*O texto foi publicado na íntegra, assim como escrito.