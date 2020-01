Jefferson Lima do PT demonstra confiança na escolha de pré-candidato

10/01/20 - 11:14:58

O presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) Jefferson Lima demonstrou total confiança na escolha feita pela diretoria executiva estadual do PT, em definir o nome do vice-presidente nacional Márcio Macêdo como pré-candidato a prefeito de Aracaju para eleições municipais de 2020. A reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira, 09, realizada pelas lideranças do PT.

A escolha foi feita internamente por um conjunto de forças do PT, que além de confirmar a candidatura própria, traçará estratégias de acordo com o calendário nacional do partido.

De acordo com Jefferson Lima, Márcio é uma excelente representação do partido diante do atual momento, pois ele já foi deputado federal, secretário do meio-ambiente do ex-governador Marcelo Deda e secretário do mesmo na gestão de prefeito, têm relações históricas com o PT e um amigo com relação pessoal com a maior liderança do país, Luís Inácio Lula da Silva.

Ainda segundo Jefferson, a votação expressiva em Aracaju na última candidatura de Márcio para deputado federal foi o que gerou acúmulo e fortalecimento para que seu nome fosse o candidato nessa eleição.

“Sou totalmente favorável à pré-candidatura de Márcio Macêdo, ele tem muita capacidade de gestão e política, conhecimento para resolver os problemas de Aracaju, bom relacionamento com os movimentos sociais e principalmente com a direção do partido. Depois de 15 anos o PT vai conseguir apresentar a altura a um candidato de bastante significado como foi Déda”, finalizou Jefferson.

Por assessoria de Jefferson Lima.