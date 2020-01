MITIDIERI: EDVALDO É O MELHOR PREFEITO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS EM ARACAJU

10/01/20 - 15:12:25

O deputado federal Fábio Mitidieri afirmou nesta sexta-feira, 10, que o PSD continua ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, a quem definiu como “o melhor prefeito de Aracaju dos últimos 30 anos”. Ele ressaltou ainda que a decisão do PT em lançar candidatura própria na capital representa “o fim de uma aliança vencedora que venceu quatro das últimas cincos eleições em Aracaju”.

“Nós do PSD continuamos ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira que é, sem a menor dúvida, o melhor prefeito dos últimos 30 anos da nossa capital. Edvaldo foi correto, amigo e leal ao nosso projeto, ajudando Belivaldo a chegar à vitória em Aracaju em 2018. Gratidão e merecimento!”, publicou Mitidieri no Twitter.

“Nas últimas cinco eleições em Aracaju, nosso agrupamento venceu quatro. Indiscutivelmente, uma aliança vencedora. A decisão do PT em lançar candidatura própria marca o fim desta aliança e o começo de uma nova história com reflexo direto em 2022”, avisou.

O PSD tem em suas fileiras o governador Belivaldo Chagas, os deputados estaduais Jefferson Andrade, Maísa Mitidieri, Adailton Martins e Goretti Reis, além do próprio Fábio e os vereadores Nitinho Vitale (presidente da Câmara Municipal de Aracaju) e José Valter.

Por Elder Santos