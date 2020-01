NOTA DA DIREÇÃO DA TENDÊNCIA PETISTA AE/SE SOBRE AS ELEIÇÕES

10/01/20 - 05:31:52

Não em nosso nome! Em defesa da democracia no PT

1.O PT foi construído na perspectiva de democracia em seu funcionamento interno. São espaços de discussão e deliberação partidária: núcleo, setorial, comissão executiva, diretório, encontro e congresso.

2.Defendemos que a militância seja convocada a participar da construção de um programa democrático e popular, através das instâncias partidárias, com definição urgente dos eixos que irão nortear a candidatura petista a ser aprovada nos marcos do calendário que será aprovado pelo Diretório Nacional do PT no dia 17 de Janeiro.

3.Conclamos as companheiras e companheiros das outras tendências partidárias a respeitarem a democracia petista. É livre o direito de se organizar em tendências. É livre o direito de expressar opinião em seu próprio nomes e pelas tendências. Mas não aceitaremos “rolo compressor”, nem a instituição de “maioria automática”.

A militância da AE defende que o PT construa em Sergipe uma Frente de Esquerda, articulada a elaboração de um programa democrático e popular, de reformas estruturais com base numa tática nacional de oposição à Bolsonaro e seus aliados estaduais e municipais. Nesse sentido, o PT deve ter candidatura própria na disputa eleitoral de Aracaju. Mas não basta romper com o governo Edvaldo, é preciso também sair do governo Belivaldo. A AE disputou as eleições internas e o congresso do Partido com candidatura, chapa própria e com posições políticas bem nítidas. Nesse sentido, informamos que nenhuma pessoa do nosso agrupamento (AE) esteve na reunião na casa do Senador Rogério, em 08 de Janeiro. Infelizmente a direção do PT há muito tempo não se reúne. Pelo já exposto nessa e noutras notas, a tendência petista AE não participará da reunião entre tendências logo mais na sede do PT. Aguardamos a convocação da reunião da Direção do PT para debater a luta pela revogação da reforma da previdência estadual e a tática de todo partido para as eleições 2020 em Sergipe

Democracia é bom e nós gostamos.

Viva a democracia petista!

Por uma Aracaju Democrática e Popular

Aracaju, 09 de janeiro de 2020

Direção da AE/SE