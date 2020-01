PCdoB prepara ato que revela rompimento após pré-candidatura de Márcio Macedo

O lançamento da pré-candidatura de Márcio Macedo (PT) à prefeitura de Aracaju, nesta quinta-feira (09) acabou por provocar de vez o rompimento do PCdoB com o PT.

Após o lançamento, os comunistas marcaram uma reunião para esta sexta-feira, onde irão oficializar o pedido da direção do partido, para que o vereador licenciado Antonio Bittencourt, reassuma a cadeira na Câmara Municipal.

Com isso, o vereador Camilo Lula, filho do deputado federal e presidente estadual do PT, João Daniel, deixará o mandato, já que tinha assumido a vaga de Bittencourt que ocupou uma secretaria, após acordo para que Camilo integrasse a câmara.

As informações são de que o rompimento deve ser aprofundado com um outro pedido do partido, para que outros cargos ligados ao PT sejam exonerados.