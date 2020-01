PC DESARTICULA QUADRILHA RESPONSÁVEL POR ASSALTOS A PROPRIEDADES RURAIS

10/01/20 - 16:31:17

Também foram apreendidas diversas armas de fogo e drogas

Policiais da Delegacia de Itaporanga, com auxílio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), elucidaram na tarde desta quinta-feira, 9, um assalto ocorrido em uma chácara no povoado Minante, zona rural do município. Foram presos três integrantes de quadrilha e apreendido armas e drogas.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, os suspeitos mantiveram uma família refém durante aproximadamente duas horas. Como resultado da investigação que durou dois meses, foram presos José Wellington dos Santos Júnior, conhecido como “Júnior”, Cleonâncio Batista dos Santos, conhecido como “Kel”, e Caio Felipe Silva Santos, conhecido como “Caio de Jô”. Com eles, os policiais recuperaram parte dos objetos levados das vítimas, como televisão, joias e celulares. Além disso, foram apreendidas várias armas de fogo e entorpecentes.

O delegado ressaltou que os presos estavam se preparando para cometer outros assaltos a fazendas e chácaras na região. “Eles faziam o levantamento do local e da rotina dos funcionários e moradores. Com o emprego de armas e violência, eles invadiam as propriedades, faziam as pessoas reféns e subtraíam objetos de valor”, explica o delegado.

Durante a operação, Mônica dos Santos também foi presa em flagrante por posse de drogas e também é suspeita de indicar alguns alvos para que os executores da organização realizassem assaltos. Durante a investigação, foram apreendidas quatro armas de fogo e pinos de cocaína prontos para a comercialização.

Fonte e foto SSP