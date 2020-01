Provável reflexo em 2022

10/01/20 - 00:09:36

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-deputado federal Marcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, é pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo partido. Não houve novidade na decisão. Já há algum tempo ele anuncia que pretendia ir às urnas no pleito municipal deste ano. Antes havia dúvida sobre Marcio e a vice-governadora Eliane Aquino, mas seu nome se fortaleceu com a saída dela do páreo. A reunião de ontem, em que aprovou a candidatura própria em Aracaju e aceitou Marcio Macedo [primeiro a se pronunciar] como provável candidato, revela unidade partidária.

Mesmo assim, há quem assegure que pelo menos duas tendências importantes da sigla não concordavam antes. Agora está tudo bem, dentro do modo petista de fechar questão depois da decisão da maioria. A primeira informação é de que o Diretório Municipal do partido solicitou a seus filiados, com cargos na Prefeitura, que se optar por manter-se onde estão que saiam da sigla. O gesto demonstra que há uma ruptura sem retorno, com o prefeito Edvaldo Nogueira. Aliás, esse clima já não dava para esconder há dois anos…

Nogueira não fala sobre o assunto e vai se manter em silêncio sobre eleições municipais até fevereiro ou março. Vai esperar. Se depender dele, nenhum petista será exonerado, a não ser a pedido. Vai cumprir a aliança que vem desde 2006 e foi bem fortalecida em 2016. A pré-campanha vai até agosto, com o prazo final do registro de candidatura no TRE. Até lá muitas conversas vão rolar e podem ou não acontecer mudanças de projeto que retome a aliança mantida até ontem.

Lideranças importantes do bloco do Governo fazem comentários em off. Não se deixam aparecer porque consideram uma intromissão nas decisões partidárias. Mas pelo menos dois deles conseguem avaliar com será integrar uma base aliada, com nomes que se enfrentarão nas eleições de outubro. Como será o clima político dentro de uma administração dividida entre Marcio Macedo e Edvaldo Nogueira, quando o candidato do governador já está definido e anunciado?

É bom saber a opinião de um presidente regional de partido que está na aliança: “Em off, o lançamento é pressão por espaços e briga pela vice. Mas ter candidato é um direito de todo partido”, disse e perguntou: “como ficará uma base aliada em que o governador Belivaldo Chagas frequentará um palanque e alguns auxiliares estarão em outro?”

E acrescentou, concluindo: “inclusive o Governo pode até ter dois candidatos em momentos distintos. Um definitivo com Belivaldo, que apoia Edvaldo, e outro com a vice-governadora Eliane Aquino, que ficará com Marcio quando, eventualmente, assumir o Governo”. E pergunta no final: “quem vai entender isso?” Bom, será assim. A não ser que haja uma rachadura geral que abranja Estado e Município, o que pode ou não acontecer em razão dessa explícita quebra de entendimento.

Isso, se ocorrer, será mais à frente. Mas, o bom seria que se fizesse uma reflexão, deixando de lado todas as vaidades, rancores e devaneios, para evitar que as ações de agora não atrapalhem o projeto político em 2022.

Credibilidade por um fio

Dois empresários sergipanos acusam uma empresa de Gestão e Tecnologia, que atua ainda com Transformação Digital de aplicar golpe através de um esquema de pirâmide.

*** Um processo judicial será ajuizado após o recesso do Judiciário. A Delegacia de Defraudações deve investigar o caso.

*** O “X” da questão é que entre os clientes da empresa estão o TJ/SE e o MP/SE.

Deixar cargos

O Diretório Municipal do PT já avisou aos seus filiados que, com o lançamento da pré-candidatura de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju, quem tiver cargo na Prefeitura terá que se afastar até segunda-feira.

*** Um fonte do partido disse que o PT tem apenas a Funcaju, cujo presidente é Cássio Murilo, indicado por Márcio Macedo.

Fica à distância

Pela decisão do PT, fica claro que o partido pretende se colocar à distância de qualquer dependência política da Prefeitura, por passar a ser adversário nas eleições.

*** Sinal de que a pré-campanha virá com posições claras em termos de disputa eleitoral pela sucessão municipal.

Sintese com Dudu

O Sintese já não integra tendência petista liderada pelo deputado Iran Barbosa e pela ex-deputada Ana Lúcia. O Sintese segue a corrente Articulação de Esquerda, que tem à frente os professores Dudu e Joel.

*** Ana Lúcia e Iran comandam a tendência Militância Socialista.

Sobre Francisco

Deputado estadual Francisco Gualberto (PT) não compareceu à reunião e a informação de dentro do próprio partido é de que ele trocará de legenda.

*** O presidente regional do PT, João Daniel, terá mais uma conversar com Gualberto para tentar convencê-lo a ficar.

Posição de Belivaldo

A um repórter, que lhe perguntou ontem quem seria seu candidato a prefeito, Belivaldo Chagas foi curto e grosso: “Dúvida zero, meu candidato é Edvaldo Nogueira”.

*** – Agora não posso e nem devo impedir que o PT lance candidatura. É um direito do partido, disse o governador.

Mais problema

Membros do PSC sugerem ao Diretório Municipal do partido que não oficialize apoio a Edvaldo Nogueira, em razão dos ataques de Jackson Barreto (MDB).

*** Sugerem que se JB não aceita o PSC, “nossa legenda também não deve aceitar o ex-governador”.

Mantém posição

O Diretório do PSC vai manter o diálogo sobre apoio a Edvaldo Nogueira (sem partido) lembrando que Jackson Barreto não é candidato e se o fosse não contaria com o PSC.

*** Diz que numa disputa política “vale a somação em torno do candidato, não a divisão por problemas de ordem pessoal de cada aliado”.

Lembra recursos

O PSC também lembrou que durante o Governo de Jackson Barreto (MDB), o então deputado André Moura conseguiu liberar recursos federais para Sergipe.

*** Durante o período atendia a pedidos de JB, sem jamais levar em consideração qualquer divergência de ordem política.

PSC reage firme

Ontem, no final da noite, o presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, mandou um “Para quem interessar possa”, via twitter.

*** Avisa Clóvis: “o PSC em Aracaju é um dos partidos mais fortes e um dos poucos que tem militância. Portanto não precisa se oferecer para apoiar ninguém”.

*** E conclui: “Vai apoiar a quem interessa assim como pode apresentar candidato próprio”!

Fábio reafirma

O presidente regional do PDT, deputado federal Fábio Henrique, reafirmou ontem o convite ao prefeito Edvaldo Nogueira, para que se filie à sigla: “o partido de Leonel Brizola está de braços abertos para recebê-lo”.

*** Fábio Henrique diz que caminhará com Edvaldo para as eleições municipais deste ano.

*** Edvaldo praticamente já confirmou filiação ao PDT, mas deixou claro que isso só vai acontecer em março.

Jogadora trans

O Villa San Carlos, lanterna do Campeonato Argentino/Feminino, contratou Mara Gómez, de 22 anos. Ela é a primeira jogadora transexual a participar de um torneio organizado pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

*** O deputado Capitão Samuel twittou: “acabou o futebol feminino, que já vinha crescendo com muita dificuldade. O povo esta confundindo tudo”, disse.

Paulo e o DC

O delegado Paulo Marcio teve encontro ontem com o presidente do Democracia Cristã (DC), Airton Costa. Estava também o ex-deputado federal Mendonça Prado.

*** Discutiram sobre a sucessão em Aracaju e outros municípios.

*** Segundo Paulo Marcio, o DC está otimista e decidido sobre o lançamento de candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

Um bom bate papo

Tem candidato – O PT terá mesmo candidato próprio à Prefeitura de Aracaju. Será o ex-deputado Márcio Macedo, que vinha anunciando a possibilidade de disputar o pleito.

Não comenta – O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) continua sem querer falar sobre eleições ou candidaturas. Vai tratar disso a partir de março.

Faz críticas – O presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, não gostou da posição de Jackson Barreto em relação ao seu partido. Fez críticas ao ex-governador.

Em silêncio – O governador Belivaldo Chagas (PSD) também não quis se manifestar sobre sucessão municipal. Diz que sua preocupação no momento é a administração.

Aguarda decisão – O deputado estadual Gilmar Carvalho ainda espera decisão do TRE, sobre mudança de partido, para anunciar a sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju.

Volta ao ar – O empresário Célio França estava fora do noticiário desde as denuncias sobre Merenda Escolar, que resultou em reportagem ampla de Cabrini no SBT.

Sobre salário – Segundo dados levantados pelo Dieese, o salário mínimo em dezembro deveria ter sido de R$ 4.342,57.

Renovação com Bolo – Nininho do Bolo Bom (Cidadania) mantém ativa a sua candidatura a prefeito de Lagarto e prega renovação política no município.

Ganha mais – O próprio PSL publica que com a saída do presidente Bolsonaro, o partido ganhou mais filiados do que perdeu.