PT vai pro tudo ou nada

10/01/20 - 08:18:38

Ainda falta a homologação do diretório municipal do partido, mas a maioria do PT sergipano apoia a pré-candidatura de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju. Apenas as tendências minoritárias Militância Socialista e Articulação de Esquerda são contra romper com o gestor da capital e continuar aliado com o governo de Sergipe. Portanto, a sorte está lançada: o PT vai peitar o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (sem partido), que sempre teve o apoio dos petistas e até mantem muitos deles em gordos cargos comissionados da prefeitura. Além de fazer uma campanha contra uma máquina azeitada, Márcio Macedo terá que explicar aos aracajuanos por que, só agora, na porta das eleições, resolveu querer tomar das mãos de Nogueira o comando do barco que transporta o PT há anos. Caso o discurso do prefeiturável não seja convincente, o Partido dos Trabalhadores dará com os burros n’água, mas aí só o tempo dirá. Aguardemos, portanto!

Barrigada paulista

E o jornal Estadão deu a maior barrigada ao noticiar que a folha salarial dos desembargadores de Sergipe, em dezembro, foi de quase R$ 1 milhão. Em nota, o Tribunal de Justiça comprovou que naquele mês, os magistrados receberam juntos R$ 579 mil, portanto, muito menos do que o jornalão alardeou. Tivesse tido o cuidado de checar o portal de transparência do TJ, o Estadão não teria mentido cinicamente para o dileto público. Homem, vôte!

Mão na massa

E o ex-prefeito de São Cristóvão, Alex Rocha, foi condenado por improbidade administrativa. Ele e o advogado Antônio Luiz Castelo Fonseca, dono da empresa Castelo Fonseca, terão que devolver R$ 1,9 milhão à Prefeitura. Pela decisão da Justiça Federal, os dois também estão inelegíveis por oito anos e impedidos de transacionar com órfãos públicos por cinco anos. Misericórdia!

Aeroporto é a saída

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem possui condições financeiras. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como nossas autoridades descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde, nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Uma lástima!

Férias reduzidas

Os vereadores de Aracaju decidiram antecipar em 12 dias o retorno ao trabalho. Eles vão autoconvocar o Legislativo para o dia 4 de fevereiro, sem ônus para os contribuintes. O objetivo da antecipação é votar o projeto da Prefeitura, prorrogando de 30 de junho para 30 de agosto, o prazo para o contribuinte solicitar a isenção do IPTU. Na mesma sessão extraordinária, os vereadores aprovarão a redução do recesso parlamentar, que só deveria terminar no dia 16 de fevereiro próximo. Aff Maria!

Engoliu corda

O PSC não gostou de ouvir o ex-governador Jackson Barreto (MDB) dizer que não sobe no palanque “com esse conluio de corruptos”, numa referência ao possível apoio do PSC à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido). Em resposta, Clóvis Silveira, presidente do partido dos peixinhos na capital, disse que a legenda não precisa se oferecer para apoiar ninguém. Segundo Silveira, o PSC é um dos partidos mais forte de Aracaju, tem militância e apoiará quem interessar, podendo também lançar candidato próprio a prefeito da capital. Então, tá!

Martelo batido

A filiação do prefeito Edvaldo Nogueira ao PDT deve mesmo acontecer em março. Segundo um pedetista, o futuro filiado já concordou em não subir no palanque do amigo pessoal e prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista). Este era o único obstáculo para a filiação de Nogueira, pois o presidente estadual do PDT, deputado federal Fábio Henrique, pretende disputar a prefeitura socorrense e não gostaria de ver um pedetista do quilate de Edvaldo no palanque adversário. Ah, bom!

Galeguinho aliviado

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) ficou aliviado ao ouvir dos diretores da Dok Calçados que a fábrica de Frei Paulo não sofrerá solução de continuidade. O pessedista temia que a indústria fosse desativada após ter sido vendida pela Vulcabas Azaleia: “Nos tranquiliza saber que a produção não vai parar e que 100% dos empregos serão mantidos, o que representa mais de 960 trabalhadores diretos”, comemorou Belivaldo, depois da conversa com a direção da Dok Calçados, nova dona da fábrica freipaulistana. Melhor assim!

Formação política

O Cidadania está com inscrições abertas para o curso online e gratuito de formação política. As aulas vão começar no próximo dia 23 e abordarão temas como estratégia e liderança; comunicação política eficaz; ética e integridade na ação política; fundamentos de teoria política; democracia e casos de sucesso. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas no site jornadadacidadania.com.br.

Exposição na serra

Itabaiana vai sediar a 2ª Expo Indústria, Comércio e Serviços. Marcado para o período de 24 a 26 de abril próximo, o evento será promovido pela Associação Comercial de Itabaiana e terá o apoio da Federação do Comércio de Sergipe. Segundo o deputado federal Laércio Oliveira (Progressista), presidente da Fecomércio, a exposição será um sucesso, pois a cidade serrana “tem pujança em todas as áreas da economia”. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 28 de agosto de 1948.