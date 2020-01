ROGÉRIO CARVALHO ASSUMIRÁ LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO SENADO

10/01/20 - 13:19:05

Preparando o terreno para as eleições deste ano, o Partido dos Trabalhadores segue respeitando as orientações do ex-presidente Lula, e fará mudanças nas lideranças da Câmara e do Senado.

O senador Rogério Carvalho substituirá o senador Humberto Costa (PE) na liderança do Senado. Na Câmara sai o deputado Paulo Pimenta (RS) e entra o deputado Enio Verri (PR).

Por Higor Trindade – portal 79