SMTT inicia Operação Volta às Aulas 2020 na próxima segunda-feira, 13

As férias escolares na maioria dos colégios da rede privada de Aracaju acabam na próxima segunda-feira, 13, e dezenas de crianças e adolescentes deverão retomar à rotina de estudos. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará, entre os dias 13 e 17, a ‘Operação Volta às Aulas 2020’.

A operação será dividida em três linhas de trabalho: ações de conscientização, organização do trânsito nas imediações dos maiores colégios da cidade e fiscalização do transporte escolar. “É uma soma de forças entre vários setores da SMTT para que seja garantida mobilidade nas regiões de maior concentração de alunos, bem como garantir segurança viária à população e combater as irregularidades no transporte escolar”, esclarece o superintendente da SMTT, Renato Telles. A Operação será iniciada às 6h30, em frente ao Colégio Amadeus.

Ações educativas

Os integrantes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT estarão presentes em colégios de Aracaju realizando panfletagem e intervenções lúdicas com o Grupo Cones de Teatro. O objetivo é reforçar as orientações para embarcar e desembarcar as crianças e adolescentes com segurança e a utilização da faixa de pedestre para a travessia segura.

De acordo com a agente de trânsito Heloísa Rezende, que faz parte da CET, alguns pontos são fundamentais na abordagem durante a Operação Volta às Aulas. “Vamos lembrar aos pais ou responsáveis que a travessia deve ser feita apenas na faixa de pedestre, que crianças de até sete anos só devem ser transportadas na cadeirinha e que o cinto de segurança não pode deixar de ser utilizado jamais”, cita.

Transporte escolar

A fiscalização do transporte escolar será feita pelos agentes da Diretoria de Transportes Públicos (DTP) da SMTT. As equipes estarão pelas unidades de ensino da capital para checar as condições dos veículos que realizam o serviço, a funcionalidade dos itens de segurança e a regularidade dos condutores junto ao órgão. A orientação é que todos os pais observem com atenção as características do veículo escolhido para transportar seus filhos.

“A mãe, o pai ou o responsável pelo estudante deve atentar-se aos seguintes itens: se há o número de permissão do serviço na parte externa do veículo, se as condições de uso do veículo são visíveis e se todos os itens de segurança estão presentes”, orienta o diretor de Transportes Públicos da SMTT, Antônio Vasconcelos.

Se o cidadão suspeitar de qualquer irregularidade, ou presenciar direção imprudente por parte do transportador escolar, pode entrar em contato com a SMTT pelo telefone 3238-4646.

Organização do trânsito

Como o trânsito de toda a cidade muda com a volta às aulas, a SMTT colocará equipes de agentes de trânsito em pontos estratégicos para a organização do tráfego nos arredores das escolas com grande número de estudantes. Os condutores também devem colaborar com a mobilidade urbana nesses locais, estacionando o veículo em local seguro e levando a criança até a escola, ao invés de parar o carro em frente à portaria do local ou fazer fila dupla, provocando, assim, congestionamento.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, lembra ainda que a Prefeitura de Aracaju está realizando obras de infraestrutura em várias avenidas da cidade e que este fator deve ser levado em consideração pelos pais ao programarem a saída de casa para levar seus filhos à escola.

“A passagem por algumas ruas e avenidas, como a Adélia Franco, Hermes Fontes e José Carlos Silva, por exemplo, pode levar um tempo a mais devido aos trabalhos de estruturação dos corredores de transporte. Então, pedimos que as famílias saiam mais cedo para evitar atrasos”, recomenda Thiago. Ocorrência no trânsito podem ser informadas à SMTT pelo do telefone 118.

Fonte e foto SMTT

10/01/20 - 06:44:01