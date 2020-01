TRT20 RECEBE A VISITA INSTITUCIONAL DO MINISTRO DO STF, DIAS TOFFOLI

10/01/20 - 13:01:33

Na próxima segunda-feira, 13/1, o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, acompanhado de Comitiva, fará visita institucional ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20).

Na ocasião, a Desembargadora Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Vilma Leite Machado Amorim, entregará ao Ministro a insígnia da Ordem Sergipana do Mérito Trabalhista, no Grau Grã-Cruz, mais alta honraria concedida pelo Tribunal.

Em razão da visita, o horário de expediente do TRT20 será alterado. Assim, as unidades administrativas e judiciárias sediadas no Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região funcionarão, excepcionalmente, das 11h às 17h.

Além do TRT20, o ministro Dias Toffoli visitará o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) e a Seção Judiciária Federal do Estado de Sergipe (JF-SE), órgãos do Poder Judiciário no Estado de Sergipe.

Por Alexandre Agostini

Foto assessoria