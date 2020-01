VEREADOR NITINHO VITALE DIZ QUE A COMPETÊNCIA HABILITA EDVALDO PARA 2020

10/01/20 - 14:09:09

Por absoluta confiança no projeto de desenvolvimento social liderado pelo prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, na condição de presidente da Câmara Municipal de Aracaju, manifesto solidariedade e reafirmo total consonância com as decisões adotadas política e administrativamente por ele.

Neste momento, quero registrar meu reconhecimento de que Edvaldo Nogueira representa um projeto socialmente sensível às necessidades das pessoas; administrativamente comprometido com a eficiência da máquina pública; e politicamente goza do respeito do povo de Aracaju, o que o habilita a liderar um arco de alianças vitorioso no processo eleitoral de 2020.

A experiência de Edvaldo Nogueira é sinônimo de segurança para a cidade de Aracaju!

Nitinho Vitale

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju