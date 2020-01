APÓS CONTRAPROPOSTA DA FHS, SERVIDORES SUSPENDEM PARALISAÇÃO DE 72 HORAS

11/01/20 - 09:30:32

Os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), deliberaram por unanimidade suspender a paralisação de 72h e o ato na porta do Hospital de Urgência (Huse) que seria realizado na segunda-feira, 13.

A decisão foi tomada durante assembleia geral extraordinária da categoria, nesta sexta-feira pela manhã, 10, depois que os trabalhadores tomaram conhecimentos dos pontos propostos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ficou decidido ainda que o Sintasa dará o prazo até 30 de março, conforme a contraproposta, para que a gestão cumpra com os pontos do documento. Caso isto não ocorra, está deliberado que haverá paralisação de 72 horas de 6 a 8 de abril, com ato na porta do Huse, no primeiro dia das 7h às 12 horas.

Contraproposta

Os pontos aprovados pela gestão são: troca de plantões limitadas a seis por mês; quatro folgas-prêmio anuais; e folga aniversário dentro do respectivo mês.

O documento informa ainda que até o dia 20 de janeiro, quando se encerra a discussão com setores específicos do Governo do Estado, haverá um pronunciamento em relação as propostas relativas à redução da carga horária para 30 horas semanais e de revisão do Plano de Emprego e Remuneração.

Por sua vez, a gestão terá até o dia 30 de março, para apresentar a resposta em relação as propostas sobre vale-alimentação e auxílio-creche. Este prazo seria necessário, segundo a gestão, por conta do estudo necessário visto que implicaria elevação de gastos.

