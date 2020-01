Direito probatório no processo civil será tema de curso em Aracaju

11/01/20 - 07:03:15

O curso para estudantes e profissionais da área abordará teoria geral das provas, análise dos meios probatórios, atuação do advogado na fase probatória e estratégias processuais

A Universidade Tiradentes realiza de 27 a 31 de janeiro, o curso de extensão Direito Probatório no Processo Civil. Durante a formação serão abordados pontos acerca do sistema probatório no Processo Civil, o que inclui a teoria geral das provas, análise dos meios probatórios, atuação do advogado na fase probatória e estratégias processuais.

“É comum ouvirmos frase, “o direito é prova”. Então, o domínio do procedimento probatório é essencial para qualquer operador de direito”, disse o advogado Daniel Ighor Leite Mota, professor da instituição e um dos diretores da Sociedade de Processualistas de Sergipe.

Segundo o especialista em Direito Processual, “provas” é um dos temas mais importantes no direito para quem atua na área, além de ser uma matéria muito cobrada na OAB e concursos. Independente da área de atuação, segundo o professor Daniel Ighor, é preciso dominar o tema.

“O curso visa apresentar como é que funciona o direito probatório no processo civil, prova testemunhal, prova pericial, como é que o advogado deve se comportar na fase probatória, como é que se prepara pra uma audiência, como é que se produz uma perícia”, explicou.

Com carga horária de 15 horas, o curso para estudantes e profissionais oferta apenas 30 vagas e será ministrado de segunda a sexta, de 08h às 11h, no Campus Farolândia. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, no Magister por meio do link https://portal.unit.br/cursos/cursos-incompany/direito-probatorio-no-processo-civil/.

Foto assessoria

Por Amália Roeder