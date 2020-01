Governo distribuirá cinco mil camisinhas na 18º Feira de Sergipe

11/01/20 - 08:53:20

O governo do Estado, através da gerência de IST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde (SES) montará stand na 18º Feira de Sergipe, que ocorrerá entre 14 a 26, das 19h às 21h30, no Parque da Sementeira. O objetivo da ação é de orientar os participantes do evento sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), bem como distribuir cinco mil camisinhas e gel lubrificantes.

A Feira de Sergipe reunirá artesanato local, cultura regional e pólo gastronômico. Além disso, atrai sergipanos e turistas o que, de acordo com o gerente do programa IST/ Aids, Almir Santana, é ótimo para orientação. “A feira é bastante tradicional e a nossa parceria com o Sebrae tem como foco a sensibilização das pessoas através do diálogo”, disse.

Almir Santana salienta a importância do uso do preservativo. “O nosso papel é fortalecer o engajamento da saúde indo a todos os locais, conversando, apoiando e orientando. Queremos que a população tenha a camisinha e esteja ciente da importância do preservativo. Além disso, a ocasião permite o contato direto, sendo mais fácil as pessoas tirarem dúvidas”, contou.

Fonte e foto SES