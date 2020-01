HOMEM É ASSASSINADO COM GOLPE DE “PICARETA” NA CABEÇA EM LAGARTO

11/01/20 - 07:35:15

Um homem ainda não identificado foi assassinado na noite desta sexta-feira (10) no município de Lagarto.

As informações passadas por policiais militares do 7º Batalhão que atenderam a ocorrência são de que o crime aconteceu na Travessa Filadelfo Dórea, S/n, Centro de Lagarto, em uma Vila de quartos conhecida pela “Vila de Zé Pimenta”. A vitima foi atingida com um golpe de ferramenta conhecida por “picareta” na cabeça.

O principal suspeito de ter praticado o homicídio foi localizado pelos policiais e identificado como Élio de Jesus Santos, conhecido por “Carira”. Ele foi preso e a princípio negou autoria, porém suas mãos estavam sujas de sangue, possivelmente da vítima, além de declaração da Testemunha que afirma que o acusado lhe confessou ter cometido o crime. Ainda segundo a polícia, “Carira” possui mandado de prisão em aberto por furto.

As informações são do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM