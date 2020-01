Mais uma viatura do Corpo de Bombeiros apresentou problemas na porta do QCG

Na manhã desta sexta, dia 10, mais uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) apresentou problema na porta do Quartel Central Geral (QCG), desta feita a viatura ABT-17, cujo veículo quebrou a transmissão.

Como não bastasse a viatura ABS que já estava quebrada, agora foi o ABT-17, que também estava sendo improvisado como uma viatura ABS, pela falta desta.

Agora, as guarnições estão saindo na viatura AT, uma carreta, que serve para dar apoio em grandes incêndios.

A situação está cada vez pior, necessitando que o Estado de Sergipe, adquira novas viaturas, pois as existentes, como já relatado em outras denúncias, estão com suas vidas úteis ultrapassadas.

Mais uma vez, a ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros de Sergipe), em parceria com o blog Espaço Militar, oficiou o Ministério Público Estadual, através da Promotoria do Meio Ambiente e Relevância Pública, que tem à frente do Promotor de Justiça Dr. Eduardo Matos, que já está apurando outras denúncias relativas à falta de manutenção de viaturas do CBMSE, como é o caso da viatura APA (Alta Plataforma Aérea).

