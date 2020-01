Aracaju: PCdoB decide pelo retorno imediato de Bittencourt à Câmara de Vereadores

11/01/20 - 06:51:15

O Comitê Municipal do PCdoB decidiu, em reunião nesta sexta-feira, 10, que o vereador licenciado Antonio Bittencourt Filho deverá retornar imediatamente ao exercício do seu mandato. Desde março do ano passado, o parlamentar responde pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social de Aracaju e o suplente Camilo Feitosa, do PT, assumiu o mandato.

“O PCdoB se reuniu e decidiu por unanimidade que é preciso retomar o mandato na Câmara imediatamente, para trabalhar pela defesa da unidade do agrupamento político que dá sustentação ao prefeito Edvaldo Nogueira e por entender que não seria possível manter na vaga do PCdoB o representante de um partido que não mais está neste bloco político”, afirmou Antonio Bittencourt, vereador e presidente municipal da legenda.

Bittencourt assumiu a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social no ano passado a partir de uma indicação do PSD, partido do deputado federal Fábio Mitidieri. Com a ida do parlamentar para o governo municipal, a vaga na Câmara de Vereadores foi ocupada pelo primeiro suplente Camilo Feitosa, do PT, o que representou naquele momento um gesto de fortalecimento da relação entre PT, PSD e PCdoB, que agora foi rompida pelos petistas.

Foto César de Oliveira

Por Valter Lima