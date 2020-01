PRESIDENTE DO DEM, ACM NETO, CONVIDA GILMAR PARA SER CANDIDATO A PREFEITO

11/01/20 - 09:47:18

O apoio dos vereadores do Democratas (DEM) à pré-candidatura de Edvaldo Nogueira (sem partido) e que foi anunciado nesta sexta-feira (10), parece ter sido isolado e pode não contar com o aval do presidente nacional da sigla, ACM Neto. Os dois vereadores, Vinicius Porto e Juvêncio Oliveira já declararam apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

Porém as informações são de que o Democratas em Aracaju, pretende ter candidatura própria e, para isso, ao lado do presidente estadual, José Carlos Machado, o presidente nacional, ACM Neto, em Salvador, convidou o deputado estadual Gilmar Carvalho para ser o candidato do partido a prefeito da capital.