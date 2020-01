Propriá é contemplada com recursos de Eduardo Amorim para a Segurança

11/01/20 - 07:16:21

Mais um compromisso firmado e cumprido por Eduardo Amorim (PSDB). Foi empenhado no final do mês passado uma emenda no valor de R$ 200 mil destinada para o município de Propriá direcionada ao Projeto Macro de Videomonitoramento. Com os recursos, será implementada a central de monitoramento e instaladas 80 câmeras pela cidade, favorecendo o trabalho da Guarda Municipal e proporcionando mais segurança à população.

“Quando visitei a sede da Guarda Municipal de Propriá prometi que destinaria uma emenda para esse sistema de videomonitoramento do município, que vai contribuir com a segurança. Fico feliz em atender esse pleito e ser um instrumento para a concretização

Do valor total, R$ 180 mil serão para adquirir os equipamentos e mais R$ 20 mil para custeio. O secretário de Defesa Social de Propriá, Antônio dos Santos Souza, ressalta que a implementação da central de monitoramento será um marco para a cidade.

“Principalmente por estar situada na divisa com outro estado. Com as câmeras, nossos Guardas poderão aprimorar o trabalho de segurança que vem sendo realizado no município. Agradeço ao ex-senador Eduardo Amorim, que visitou a base da nossa Guarda Municipal, recebeu esse projeto, acreditou e encaminhou R$ 200 mil reais de emenda parlamentar.”, destaca o secretário, explicando que já está sendo aberto o processo de licitação.

