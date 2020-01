Samba do Arnesto lança campanha pra financiar bloquinho

11/01/20 - 08:26:43

Quem curte carnaval, sabe que o bloquinho da banda Samba do Arnesto, o “Vem ni mim, Arnesto!”, é um dos mais tradicionais e animados da cidades, desfilando pelas ruas de Aracaju, desde 2016, no último domingo antes do carnaval.

Agora, em 2020, o bloco completará 5 anos de fundação e pra comemorar em grande estilo, a banda lançou, mais uma vez, a plataforma de financiamento coletivo www.catarse.me/blocodoarnesto2020, a fim de arrecadar doações para conseguir colocar o bloco na rua de forma totalmente gratuita, independente e coletiva.

A meta da campanha deste ano é de R$ 20.000, que servirá pra custear as despesas do bloco (trio elétrico, banheiros químicos, equipamentos de som, equipe de apoio, entre outros).

O folião ou a foliã que quiser ajudar, basta acessar www.catarse.me/blocodoarnesto2020 e fazer sua doação, escolhendo os kits, com brindes e valores variados, que estão detalhados no site.

Por Débora Melo