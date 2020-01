SMTT recomenda rotas alternativas para evitar congestionamentos na volta às aulas

11/01/20 - 08:33:56

Com o retorno do período letivo da maioria das escolas da capital, na próxima segunda-feira, 13, a expectativa é que haja um aumento significativo da quantidade de veículos transitando na cidade. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos, devido às obras de infraestrutura dos corredores de mobilidade, realizadas pela Prefeitura de Aracaju, em quatro importantes avenidas: Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva e Augusto Franco.

O superintendente da SMTT, Renato Telles explica que o aumento da movimentação no trânsito com a volta às aulas é esperado e reforça a importância da população utilizar outras rotas. “É comum que, a partir da próxima semana, tenha mais trânsito na cidade e estamos orientando a população a utilizar rotas alternativas e sair um pouco mais cedo de casa para evitar congestionamentos, principalmente, nos locais em que há obras de mobilidade. Toda obra causa impacto, mas estamos trabalhando ao máximo para minimizar os transtornos”, garante.

Renato informa ainda que os agentes continuarão atuando em pontos estratégicos para auxiliar o trânsito. “Os trechos em obras estão sinalizados e os agentes permanecerão nos locais em obra, auxiliando o trânsito e orientando os condutores. Além disso, na segunda, teremos agentes em pontos estratégicos no entorno das maiores escolas da cidade para a monitorar o tráfego”, completa.

Rotas alternativas

Para o condutor que costuma circular pela avenida Hermes Fontes, principalmente no trecho em obras – entre a praça da Bandeira e a avenida Edélzio Vieira de Melo -, a SMTT recomenda as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto; no sentido DIA/Centro, e as ruas Estância ou Dom Bosco e Edélzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes; no sentido Centro/DIA.

Avenida José Carlos Silva

O condutor que deseja ter acesso ao Centro da cidade poderá utilizar como rotas alternativas as avenidas Beira Mar e Francisco José da Fonseca, mais conhecida como Gasoduto, para evitar possíveis congestionamentos na avenida José Carlos Silva.

Avenida Adélia Franco

Durante as obras do corredor Hermes Fontes, os condutores poderão utilizar as avenidas Beira Mar e Augusto Franco.

Fonte e foto SMTT