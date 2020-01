Vereador cabo Didi prestigia solenidade alusiva ao 40º aniversário do Batalhão de Choque

11/01/20 - 08:10:47

O vereador por Aracaju, Cabo Didi, esteve prestigiando na manhã desta sexta, dia 10, a solenidade alusiva ao 40º aniversário do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Sergipe e contou com diversas pessoas que prestigiaram o evento.

Durante a solenidade foram homenageadas personalidades civis e policiais militares que contribuíram para o engrandecimento do Batalhão de Choque, recebendo medalhas e certificados, pelos serviços prestados, tendo o parlamentar sido chamado pelo cerimonial para entregar algumas homenagens aos agraciados.

Além do vereador Cabo Didi e familiares dos policiais militares e homenageados, estiveram presentes também: o Secretário Chefe da Casa Civil, Dr. José Carlos Felizola; o Presidente da ALESE, Deputado Estadual Luciano Bispo; o Comandante-Geral da PMSE, Coronel Marcony Cabral; o Comandante do CPMC, Coronel Neto; o Corregedor-Geral, Coronel Eliziel; o Chefe da PM-2, Coronel Edenisson; o Chefe do Setor de Ensino, Coronel Lima Alves; o Comandante do Batalhão de Radiopatrulha, Coronel George Melo; o Comandante do 1º Batalhão, Tenente-Coronel Hilário; o Comandante do 5º Batalhão. Tenente-Coronel Henrique; o Comandante do COE, Capitão Weniston; além de outros militares; o Conselheiro da OAB/SE, o advogado Márlio Damasceno; o Diretor-Presidente do SESI Sergipe, Dr. Acrízio; dentre outras autoridades.

Ao final da solenidade foi cantado os parabéns e distribuído o bolo e refrigerante aos presentes.

“É de suma importância prestigiarmos o 40º aniversário do Batalhão de Choque, unidade especializada composta por bravos e valosos guerreiros, que ao longo deste tempo, prestou e presta relevantes serviços à sociedade sergipana. Nada mais justo de que este reconhecimento”, afirmou o Cabo Didi.

Fonte Blog Espaço Militar