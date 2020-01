VEREADORES DO DEMOCRATAS DECLARAM APOIO À REELEIÇÃO DE EDVALDO NOGUEIRA

11/01/20 - 07:10:07

Os dois vereadores do DEM – Vinicius Porto e Juvêncio Oliveira – declararam apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira e a seu projeto de reeleição. “Continuaremos trabalhando por uma Aracaju mais humana e nas eleições 2020. Foi diante de muitas conversas que nossas ideias se encontraram e conseguimos perceber que poderíamos trabalhar juntos. Em 2020 não vai ser diferente, estaremos lado a lado na busca por uma Aracaju cada vez melhor e no 2º semestre, também nas urnas. Porque um bom trabalho tem que continuar”, declarou Vinicius Porto.

Juvêncio Oliveira também publicou em suas redes sociais uma mensagem em apoio a Edvaldo. “Sou DEM desde o início da minha vida política, mas o cenário do Brasil e do nosso Estado, hoje é completamente diferente de 16 anos atrás, quando entrei para a política. Já fui oposição, já fui situação, sei exatamente como funcionam os dois lados. Hoje estou ao lado de quem faz o melhor que pode pela minha Aracaju e se tem uma coisa que esse cara aí da foto não tem medo é de trabalho”, escreveu ele abaixo de uma foto em que aparece ao lado do prefeito.

Foto infonet

Por Valter Lima