FREI PAULISTANO VENCE O BOCA E DORENSE E LAGARTO FICAM NO EMPATE

12/01/20 - 10:26:05

O Campeonato Sergipano da Série A1, teve início neste sábado (11) com duas partidas no interior de Sergipe. No município de Carmópolis, estádio Fernando França, a equipe do Boca Júnior recebeu o FreiPaulistano, atual campeão sergipano.

Com a bola rolando os visitantes abriram o placar com Neto Oliveira. O Boca Júnior reagiu e o atleta Fabiano Diego empatou o jogo. Não demorou muito e o meia Acácio marcou para o FreiPaulistano. No finalzinho do jogo o atacante João Grilo ainda fez o terceiro para os visitantes. Final de jogo: Boca Júnior 1×3 FreiPaulistano.

Na cidade de Nossa Senhora das Dores, o Dorense enfrentou o Lagarto. Em uma muito disputa e equilibrada o confronto ficou no empate em 0x0.

A rodada inicial será finalizada amanhã com mais dois jogos. No município de Pedrinhas recebe a partida entre América de Pedrinhas x Itabaiana, às 15h30. Essa será a primeira vez que a equipe da casa disputa o Campeonato Sergipano da Série A1. O árbitro central será Fábio Augusto Santos Sá. Os assistentes Wendel Augusto Lino e Leonardo de Jesus Silva. O quarto árbitro será Arthur Fernandes Azevedo.

E fechando a rodada o maior clássico entre Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju. A arbitragem será de Thayslane de Melo Costa – FIFA. Os assistentes Clériston Clay Barreto Rios – CBF e Vaneide Vieira de Góes – CBF. O quarto Árbitro: Eloane Gonçalves Santos

FSF